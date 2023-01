Feuerwehren und Polizei sind an Silvester im Landkreis Diepholz mehrfach gefragt

Von: Frauke Albrecht

Zu einem Brand eines Carports samt zweier Fahrzeuge ist es in der Silvesternacht in Stuhr gekommen. © Feuerwehr

Feuerwehren und Polizei im Landkreis Diepholz verzeichneten in der Silvesternacht mehrere Brände.

Landkreis Diepholz – In Diepholz fing gegen 1.15 Uhr ein Wintergarten am Richtweg Feuer. Der Sachschaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Des Weiteren geriet eine Hecke am Michaelisweg in Brand. Durch das Eingreifen mehrerer Anwohner konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden, schreiben die Beamten.

In Brinkum an der Wilhelm-Raabe-Straße kam es aufgrund einer Feuerwerksbatterie zu einem Heckenbrand, dieser konnte durch die Feuerwehr Brinkum gelöscht werden. Zwei Personen erlitten bei einem Löschversuch eine Rauchgasintoxikation und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später gab es Alarm an der Ingeborg-Bachmann-Straße in Stuhr. Beim Eintreffen der Kräfte stand ein Carport mitsamt zweier Fahrzeuge in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf das Innere und das Dach des Wohnhauses übergegriffen. Es wurden Kräfte aus Seckenhausen, Stuhr und Fahrenhorst nachalarmiert. Mehrere Atemschutztrupps verhinderten eine weitere Brandausbreitung und löschten das Feuer. Ein Bewohner des Hauses hatte sich bei Löschversuchen Brandverletzungen an der Hand zugezogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude sei aufgrund der Rauchausbreitung zunächst unbewohnbar, heißt es seitens der Feuerwehr.

Das Carport samt Autos ist vollständig ausgebrannt. © Feuerwehr

In Twistringen kam es beim Gymnasium aus ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Papiermülltonne. Ein Anwohner zog diese weg. Die Feuerwehr löschte die Mülltonne. Kurz darauf brannte ein Busch an der Feldstraße. Übereinstimmend berichteten die Einsatzkräfte von einer aggressiven Stimmung in der Twistringer Stadtmitte. Es seien auch Böller auf das Einsatzfahrzeug geworfen worden.

In Bassum geriet an der Bremer Straße ein Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr kühlte den Motorraum und klemmte die Batterie ab. Kurz zuvor mussten die Einsatzkräfte an der Bussardstraße eine Hecke löschen.

In Weyhe gab es ebenfalls Arbeit für die Feuerwehr. In Lahausen geriet ein Schuppen am Freesendamm in Brand, der durch die Anwohner eigenständig gelöscht werden konnte. An der Marienburger Straße in Weyhe brannte Bambus, mutmaßlich durch herabfallende Feuerwerkskörper. Anwohner löschten selbst.

In Lembruch wurde eine Scheune durch eine brennende Mülltonne beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Brandbekämpfer in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen konnten hingegen ungestört den Jahreswechsel feiern.