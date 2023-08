Gefahr für das heimische Ökosystem: Nadelkraut in Stuhr auf dem Vormarsch

Von: Rainer Jysch

Teilen

Gerold Leschke (l.), und Marc Plitzko präsentieren das invasive Nadelkraut. © Rainer Jysch

Es ist schon eine Plage mit den invasiven Pflanzenarten, sogenannten Neophyten, die sich ungehindert bei uns ausbreiten und eine Gefahr für die heimische Flora darstellen. Der Nabu listet eine ganze Reihe solcher Pflanzen auf. Relativ neu ist das immergrüne Nadelkraut (lat. Crassula helmsii), das zu den Dickblattgewächsen zählt. Nun beginnt es sich auch in der Gemeinde Stuhr auszubreiten.

Stuhr – „Die Pflanze stammt ursprünglich aus Neuseeland und Teilen Australiens“, erklärt Marc Plitzko, Umweltbeauftragter der Gemeinde Stuhr. „Die eingeschleppte Pflanze macht sich im einheimischen Ökosystem breit und verdrängt die hiesige Vegetation.“ Durch das schnelle Wachstum des Nadelkrauts sowie ihre hohe Anpassungsfähigkeit, seien die Bestände extrem schwer kontrollierbar. Die bisherige Gewässervegetation, die oft aus gefährdeten Arten besteht, wird überwuchert. Damit geht ein wichtiger Lebensraum für Insekten, Vögel und Amphibien verloren.

Im Gegensatz zu anderen Neophyten wie Himalaja-Springkraut, späte Traubenkirsche und Riesenbärenklau befindet sich das Nadelkraut in Deutschland noch am Anfang seiner Expansion. „Das Ausbreitungspotential wird als hoch angesehen“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Pflanze vermehre sich hauptsächlich vegetativ durch kleinste Pflanzenbruchstücke, die durch Fische und Wasservögel oder durch mechanische Arbeiten an Gewässern weiterverbreitet werden. „Das Nadelkraut kann sich auch über die hohe Samenproduktion, bis zu 70 000 Stück pro Quadratmeter, ausbreiten. Im Extremfall entstehen riesige Vorkommen mit dichten Beständen, die keine anderen Pflanzen mehr zulassen“, erklärt Gerold Leschke, Vizevorsitzender vom Nabu Stuhr.

Eine attraktive Pflanze für Teichbesitzer

„Die Pflanze ist bereits in den 1920er-Jahren in Großbritannien in den Handel mit Zierpflanzen geraten“, informiert Marc Plitzko. „Für Teichbesitzer war das eine attraktive Pflanze. In den 1970er-Jahren hat sich das winterharte Nadelkraut dort in der Natur ausgebreitet.“ Inzwischen seien große Teile Westeuropas, insbesondere Großbritannien und die Niederlande, betroffen. Erste Vorkommen in Deutschland seien im Jahr 1980 im Pfälzer Wald registriert worden. „Flächig sieht das Nadelkraut mit seinen bis zu 1,30 Meter langen Sprossen zunächst harmlos aus, fast wie ein englischer Rasen“, erklärt Leschke.

Über aufgestellte Hinweisschilder werden die Besucher des Parks Links der Weser darum gebeten, darauf zu achten, dass kein Pflanzenmaterial des Nadelkrauts über Kleidung, Schuhwerk oder Angelausrüstung in andere Gebiete gelangt. „Lassen Sie Hunde nicht in der Nähe von Nadelkrautbeständen baden!“, heißt es auf den Schildern.

Um zunächst einen Überblick zu gewinnen, wie weit sich das Nadelkraut bereits in Stuhr ausgebreitet hat, ist in diesem Sommer eine von der Naturschutzbehörde in Bremen beauftragte Kartierung des Parks Links der Weser, des westlichen Teils der Kladdinger Wiesen und der angrenzenden Gewässer geplant. Darauf aufbauend soll ein Maßnahmenkonzept zur Bekämpfung der Pflanze entwickelt werden, heißt es vonseiten der Gemeinde.