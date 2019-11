Zu gefährlich für Schul- und Vereinssport

Zustand des Halle I an der KGS Brinkum hat sich weiter verschlechtert: Gebäude gesperrt

+ Die Sporthalle 1 muss dringend saniert werden. Foto: Hapke

Brinkum – Die Sporthalle I der KGS Brinkum wurde am Freitag mit sofortiger Wirkung gesperrt. Ihr Zustand ist laut einer Pressemitteilung der Gemeinde so schlecht, dass Schul- und Vereinssport dort „nicht mehr vertretbar“ ist. Mit der Sperrung will sie Gefährdungen von Schülern und Sportlern vermeiden.