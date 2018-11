Gedenken am Volkstrauertag in der Gemeinde Stuhr

Stuhr - Anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag sind laut einer Pressemitteilung der Gemeinde in Stuhr mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. Eine Übersicht:

Brinkum: Um 11 Uhr beginnt eine Gedenkfeier in der Friedhofskapelle Brinkum mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof in Brinkum unter Beteiligung der Feuerwehr, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und des Schützenvereines. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch den Musikzug der Musikfreunde Stuhr. Es spricht Gudrun Klomburg, stellvertretende Bürgermeisterin.

Fahrenhorst: Für 9.30 Uhr ist ein Gottesdienst geplant, im Anschluss begeben sich die Teilnehmer der Gedenkfeier zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung (etwa 10.30 Uhr). Die Hornbläser der Kirchengemeinde Heiligenrode spielen, und Bürgermeister Niels Thomsen spricht.

Groß Mackenstedt: Vereine und Verbände sowie die Feuerwehr treffen sich um 8.45 Uhr beim Feuerwehrhaus. Um 9 Uhr folgt die Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal. Die Klosterbläser Heiligenrode sorgen für passende Töne, Kristine Helmerichs, stellvertretende Bürgermeisterin, für passende Worte.

Heiligenrode: Um 9.30 Uhr trifft sich die Kyffhäuser-Kameradschaft beim Gasthaus Meyerhof, Schützenverein und Feuerwehr kommen zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz vor der Kirche zusammen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Anschließend begeben sich die Teilnehmer der Gedenkfeier zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung. Diese erfolgt um etwa 11 Uhr. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Heiligenrode spielt. Als Redner ist laut der Mitteilung der Gemeinde Hermann Rendigs, Gemeindedirektor a. D., vor Ort.

Seckenhausen: Die Gedenkfeier auf dem Denkmalplatz fängt um 9.30 Uhr an. Verbände und Vereine beteiligen sich sowohl daran als auch an der Kranzniederlegung am Denkmal. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch die Klosterbläser Heiligenrode. Bürgermeister Niels Thomsen spricht ein paar Worte zum Gedenken.

Stuhr: Nach einem Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, begeben sich die Teilnehmer – darunter auch die örtlichen Vereine und Verbände – zu einer Gedenkfeier auf den Friedhof. Anschließend folgen Kranzniederlegungen (Tafel der Gefallenen des zweiten Weltkrieges im Turmraum, Soldatengrab auf dem Friedhof und Mahnmal an der Stuhrer Landstraße). Die Klosterbläser Heiligenrode begleiten die Veranstaltung. Es spricht der Stuhrer Pastor Robert Vetter.

