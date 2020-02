Feuerwehr eilt zu einem Gasleck - Energieversorger findet schnell den Fehler

Ein Gasaustritt in Stuhr-Fahrenhorst rief am Samstag die Feuerwehr auf den Plan

Ein Gasleck hat in Stuhr-Fahrenhorst (Landkreis Diepholz) die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Kurze Zeit später kann der Energieversorger Entwarnung geben.

Fahrenhorst - Gegen 10.30 Uhr am Samstag ist die Ortsfeuerwehr Fahrenhorst zu einem Gasaustritt an der Hauptstraße gerufen worden. An einer Heizungsanlage in einer Doppelhaushälfte trat Gas aus, berichtet die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Wehr waren sowohl das betroffene Gebäude als auch die umliegenden Häuser bereits geräumt worden. Die Feuerwehr schloss den Gashaupthahn und informierte den Energieversorger. Die Kräfte aus Groß Mackenstedt nahmen Gasmessungen im Gebäude vor.

Gasleck in Stuhr durch technischen Defekt

Die Mitarbeiter des Energieversorgers trafen kurz darauf ein. Bei der Prüfung der Heizungsanlage ist ein technischer Defekt festgestellt worden, durch den Gas austreten konnte. Durch die schnelle Reaktion der Bewohner ist Schlimmeres verhindert worden, heißt es von der Feuerwehr.

Die Feuerwehr war mit 37 Leuten vor Ort, außerdem waren die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz.

