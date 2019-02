Stuhr plus wird zehn Jahre alt: Garantierter Wissensgewinn

Stuhr - Von Andreas Hapke. „Ich möchte Energie sparen. Wo kriege ich das Geld dafür?“ - Wer mit einem solchen Anliegen im Bürgerbüro der Gemeinde Stuhr anruft, wird garantiert zu Hans-Jörg Becker durchgestellt. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Stuhr plus, der sich auf den Tag genau heute vor zehn Jahren gegründet hat. Ihren runden Geburtstag feiern die Mitglieder im Beisein geladener Gäste am Dienstag, 12. Februar, um 18 Uhr im Rathaus.

Natürlich im Rathaus, möchte man meinen. Denn dort wurde Stuhr plus am 9. Februar 2009 aus der Taufe gehoben, dort gehen jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr die kostenfreien Sprechstunden über die Bühne. Das war schon immer so und soll auch so bleiben. „Wir wollten von Anfang an signalisieren, dass wir nicht zu Gunsten eines Betriebs oder Produkts arbeiten“, begründet der Vorsitzende.

Laut Becker fiel die Gründung in eine Zeit, „in der das Energiesparen Fahrt aufnahm, das Umweltschutzprogramm der Regierung in Schwung kam und der Klimawandel in aller Munde war“. Bei den Bewohnern habe das viele offene Fragen hervorgerufen. „Es gab tausend verschiedene Anbieter zum Thema Energiesparen, und jeder war der Meinung, er habe das perfekte Produkt“, erinnert sich Volker Twachtmann, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Betrachtung der individuellen Wohnsituation

Deshalb hätten Vertreter aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Qualifikationen - vom Diplomingenieur über den Heizungsbauer bis hin zum Zimmermann - die Notwendigkeit einer neutralen und kostenfreien Energieberatung gesehen. „Wir wissen nicht, was die Leute nach unserer Beratung machen. Wir schicken sie nicht zu einem bestimmten Handwerker“, sagt Becker. „Auch die Gemeinde hatte Interesse daran, dass es uns gibt.“

Wichtig ist dem Vorsitzenden vor allem die „gesamtheitliche Betrachtung“ der individuellen Wohnsituation. Um welche Art von Gebäude handelt es sich? Wie alt ist es? Was ist sein Zustand? Wer wohnt überhaupt da und was sind dessen Bedürfnisse? Wie lange will derjenige noch dort leben? Eine solche Herangehensweise ist nicht selbstverständlich, wie Immobilienmakler Twachtmann an einem Beispiel verdeutlicht. Erst kürzlich habe er mit einem Kunden geredet, der sich ein Blockheizkraftwerk einbauen sollte. „Ohne dass man sich die Gebäudehülle oder die Fenster angesehen hat.“

Bei den Sprechstunden handele es sich um eine „Erstberatung, die keine Energieberatung vor Ort ersetzt“, betont Twachtmann. Aber wer sie in Anspruch nehme, gehe mit einem „deutlichen Wissensgewinn“ wieder raus. „Ich muss ganz anders denken“ - dies ist laut Becker häufig die Erkenntnis der Ratsuchenden. Manchmal müsse man eben nicht das ganze Dach dämmen, die Geschossdecke reiche völlig aus. Becker: „Bei uns bekommen die Leute einen ordentlichen Fahrplan für ihr spezielles Problem.“ Bislang sei es dabei selten um „modische Themen“ gegangen. „Kann sein, dass eine Weile lang mehr Leute etwas zur Fotovoltaik wissen wollten. Doch eigentlich ging es immer um Sanierung am Haus.“

Verein nimmt an Stuhrer Gewerbeschau teil

Seinem Anspruch als Kommunikations- und Informationsforum für energieeffizientes Bauen und Modernisieren will Stuhr plus nicht nur durch die regelmäßigen Beratungen, sondern auch durch Präsenz in der Öffentlichkeit gerecht werden. Im vergangenen Jahrzehnt sind einige Ausstellungen sowie Teilnahmen an Programmen und Märkten zusammengekommen. Darüber hinaus gab es bereits 23 sogenannte Forumsabende, an denen sich die Mitstreiter intern getroffen, ausgetauscht und weitergebildet haben.

Aktuell hat der Verein 21 Mitglieder, vier weniger als bei der Gründung. Außer Becker und Twachtmann gehören noch die zweite Vorsitzende Anna Tamsen und Schriftführer Lutz Hollman zum Vorstand, letzterer schon von Beginn an.

Zur Bilanz zählt auch, dass „wir leider zu wenig Besucher haben“, wie Becker berichtet. Immerhin habe es bislang „deutlich mehr als 100 Beratungsgespräche“ gegeben. Über Telefonate habe er keine Strichliste geführt. Nach zehn Jahren sei der Verein immer noch nicht in der Bevölkerung angekommen. Deshalb versuchen die Verantwortlichen fortwährend, dies zu ändern. Die Teilnahme an der Brinkumer Gewerbeschau im April ist bereits beschlossene Sache. Und von der Überarbeitung des Internetauftritts verspricht sich Twachtmann zumindest, dass der Nutzer den Verein im Netz schneller findet.