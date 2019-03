Stuhr - Von Andreas Hapke. Auf Anfrage der Kreiszeitung hat sich Bauhofleiter Guido Stuck mal die Mühe gemacht, die auffälligsten der wilden Müllabladeplätze in der Gemeinde aufzuschreiben. „Das ist ganz schön erschreckend, wenn man mit den Kollegen darüber spricht“, sagt er. Nahezu täglich sind ein bis zwei seiner Mitarbeiter nur damit beschäftigt, irgendwo Abfall aufzulesen. Umso wichtiger ist der vierte gemeinsame Aktionstag „Stuhr räumt auf“ am Samstag, 30. März. Zwischen 10 und 13 Uhr sammeln Freiwillige in allen acht Ortsteilen Unrat ein.

Den Schilderungen Stucks zufolge dürften die Helfer innerorts vor allem in Brinkum fündig werden. Ob entlang der Weyher Straße, auf der Rasenfläche an der Kita Marsstraße, auf der Funsportanlage am Brunnenweg, am letzten Stück der Bremer Straße Richtung A1 – überall dort sammelt der Bauhof regelmäßig Müll ein. Gleiches gilt für den Parkplatz am Gut Varrel und das Biotop in Moordeich, wo es laut Stuck „am schlimmsten“ ist. Hinterlassenschaften wie Kaugummipapier und zerschmissene Flaschen zeugen davon, dass das Biotop als Treffpunkt dient.

Im Außenbereich nennt Stuck neben der Wulfhooper und der Delmenhorster Straße vor allem Bereiche der Steller Heide als Klassiker der wilden Entsorgung, etwa den Heideweg oder die Straße „Zum Kiekutsee“. Von dort häuften sich in letzter Zeit die Beschwerden von Spaziergängern, die mit ihren Hunden unterwegs sind.

Janosch Nolte, Anwohner des Großen Heerwegs, kann ein Lied vom Zustand rund um die Steller Heide singen. Er meldet die wilden Müllkippen an die Gemeinde, zerrt Abfallsäcke aus dem Wald und aus Gräben und stellt diese an den Straßenrand, damit der Bauhof sie einsammeln kann. „Zu sagen, dass dies häufig passiert, wäre untertrieben“, berichtet Nolte. „Aber ich habe zwei Hände und kann da nicht einfach untätig vorbeigehen.“

Die lange Liste des Bauhofleiters beinhaltet auch die meisten Gewerbegebiete, insbesondere die an der A 1 gelegenen Brinkum-Nord, Brinkum-Mitte und Groß Mackenstedt, wo Lastwagenfahrer ihre vorgeschriebenen Pausen verbringen. Die Beschwerden der Unternehmer über die Vermüllung landen auf dem Tisch von Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier: „Die Leute sind genervt davon. Solange es nicht mehr Rastplätze an den Autobahnen gibt, werden wir dieses Thema behalten.“ Doch auch in Brinkum-Süd (Charlotte-Auerbach-Straße) muss der Bauhof tätig werden, an der B 51 passiert das aus freien Stücken. Die eigentlich zuständige Straßenmeisterei „kann da nicht ständig hinterher“, sagt Stuck.

Mit vier Mann ist der Bauhof auch in die Aktion „Stuhr räumt auf“ eingebunden. Zwei Kollegen stehen auf Abruf zur Verfügung, sollten die Helfer irgendetwas nicht mit bloßen Händen bergen können. Am Ende holen die Mitarbeiter den zusammengetragenen Müll in den Ortsteilen ab und bringen ihn zum Betriebshof.

Laut Wimmelmeier fördern die Teilnehmer immer die kuriosesten Sachen zutage, von Stoßstangen über Türen bis hin zu Klappsesseln. Meistens handele es sich um Reifen, Verpackungsmüll und Plastiksäcke mit Abfällen. 20 Kubikmeter Müll waren 2017 bei „Stuhr räumt auf“ zusammengekommen, im vergangenen Jahr waren es 15 Kubikmeter. „Stuhr wird sauberer“, folgert Wimmelmeier – scherzhaft. Denn er weiß, dass die Vermüllung gerade im Außenbereich zunimmt. „Die Leute fahren mit dem Auto raus und laden ihren Müll ab.“

Auch deshalb sei es wichtig, Kinder und Jugendliche „frühzeitig an die Sache heranzuführen“. Zur Freude der Gemeinde beteiligen sich zum zweiten Mal Kindertagesstätten an dem Aktionstag. In Seckenhausen etwa sammeln die schulpflichtigen Kinder den Müll am Spielplatz Habenhauser Moor ein, während die Jüngeren das Kita-Gelände und den Feldweg aufräumen.

Bewaffnet mit Müllgreifern und Arbeitshandschuhen säubert ein aus allen Gruppen zusammengestelltes Team der Kita Moordeich am 14. März den Königshofspielplatz. Eine Woche später trägt eine weitere Gruppe während eines Spaziergangs in der Umgebung Müll zusammen.

Die Kita Brinkum-Marsstraße hat bereits mit ihrem Projekt „Liebe Erde, ich beschütze dich“ begonnen. In diversen Gruppen laufen Aktionen zu den Themen Erde, Wasser und Luft, und jede Gruppe beteiligt sich am Müllsammeln.

Die Kita Brinkum-Jahnstraße schließlich möchte zum Aktionstag die Mülltrennung vorantreiben. Nach Auskunft von Erzieherin Birgit Schütte werden bei Mahlzeiten entsprechende Behälter auf den Teewagen platziert. „Außerdem führen wir den gelben Sack ein. Vielleicht bekommen die Kinder künftig reihum die Aufgabe, den Müll täglich darin zu entsorgen.“