Galerie der Ehemaligen

Die Portaitfotos der ehemaligen Bürgermeister und Gemeinderäte Stuhrs hängen von nun an im ersten Obergeschoss des Rathauses. Sie mussten Gruppenfotos aller Ratsleute seit 1976 weichen, die jetzt an einer Wand hinter dem großen Sitzungssaal zu finden sind. Daneben zeigt eine Abbildung detailliert, welche Ratsleute welchen Parteien zugehörig sind, berichtet der Erste Gemeinderat Ulrich Richter (Foto). So können beispielsweise Sitzungsbesucher, die sich zuvor nicht viel mit Politik beschäftigt haben, schnell einen Überblick gewinnen. Foto und Text: Silinger