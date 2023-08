Gästeführung in Stuhr erlebt Neustart mit neuen Gesichtern

Von: Andreas Hapke

Gästeführer in den Startlöchern: (v.l.) Bürgermeister Stephan Korte mit Alexandre Peruzzo, Irmtraut Detjen, Beate Witzke-Azzarello, Heike Göde, Edith Sindermann und Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. Es fehlt Irene Bruns. © andreas Hapke

Das zuletzt stark reduzierte Programm der Stuhrer Gästeführung kann sich im September wieder sehen lassen. Dann laden die vier neuen Gästeführerinnen zu ihren ersten Veranstaltungen ein. Die Ehrenamtlichen hatten im April ihren Lehrgang bei der Ländlichen Erwachsenenbildung absolviert.

Stuhr – Nach Jahren des Stillstands legt die Stuhrer Gästeführung wieder ein vielfältiges Programm vor. Zu verdanken ist das Heike Göde, Beate Witzke-Azzarello, Irmtraut Detjen und Irene Bruns. Die vier Frauen haben im April eine Fortbildung der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) zur Gästeführerin abgeschlossen und brennen nun darauf, ihre Themen zu präsentieren.

Vorbei scheint die Zeit, in der Alexandre Peruzzo als Gästeführer den Einzelkämpfer gab. „Es gibt leider nur noch meine Angebote“, beklagte er im November vergangenen Jahres gegenüber der Kreiszeitung. Damals musste seine langjährige Mitstreiterin Edith Sindermann aus gesundheitlichen Gründen passen, andere Ehrenamtliche waren schon vorher weggebrochen – nicht nur wegen der Pandemie. „Ich war echt down“, sagt Peruzzo rückblickend. Dass sich das Blatt so schnell wenden würde – damit hatte auch er nicht gerechnet.

2022 bestand das Programm aus sechs Führungen

Das Programm, das 2022 aus sechs Führungen Peruzzos durch das Varreler Rauchhaus und einem von ihm organisierten Ausflug mit einem Jäger nach Harpstedt bestand, kommt im Herbst abwechslungsreich daher. Die vier Neuzugänge bieten jene Führungen an, die sie für ihre Abschlussprüfung schriftlich ausgearbeitet hatten. Seinerzeit mussten sie ihre einstündigen Präsentationen auf 20 Minuten eindampfen. Nun freuen sich die Frauen darauf, ihre Themen ausführlich zu zeigen.

Den Auftakt macht am Freitag, 8. September, 16 Uhr, Heike Göde, die mit den Teilnehmern die mehr als 100 Jahre alte KGS Moordeich erkunden möchte. „Es gibt noch das ursprüngliche Gebäude. Doch die Schule hat sich enorm entwickelt, von der Dorfschule zur modernen KGS.“ In deren Sekretariat ist Göde seit 20 Jahren beschäftigt, Ende des Jahres geht sie in den Ruhestand. Wer könnte die Leute also besser durch die Klassenräume und das Forum führen als sie?

An der Ausbildung teilzunehmen, habe sie nicht bereut

Auf die Gästeführung ist Göde während der 850-Jahr-Feier Alt-Stuhrs aufmerksam geworden. „Die haben da Werbung gemacht, und Edith (Sundermann, die Red.) kannte ich schon länger.“ An der Ausbildung teilzunehmen, habe sie nicht bereut. „Das war sehr interessant.“ Für die Zukunft wolle sie sich vornehmen, sich in andere Themen einzuarbeiten. „Vielleicht im kommenden Jahr. Das haben wir aber alle vor.“

Auf den Silbersee legt Beate Witzke-Azzarello am Samstag, 16. September, 15 Uhr, ihren Fokus. Im Rahmen eines Spaziergangs möchte die Gästeführerin den Teilnehmern etwas über die Entstehung und die Qualität des Gewässers erzählen, aber auch über den Silbersee-Triathlon und den Sportfischerverein, der einen Teil des Sees gepachtet hat.

Für die in Moordeich lebende Beate Witzke-Azzarello ist ihr „Haussee“ ein Ort des Sports, der Freizeit und der Kultur. Sie erinnert an diverse Festivals und frühere Schiffsmodellausstellungen. An den Campingplätzen vorbei geht es ans andere Ende des Sees, wo die Gästeführerin die Arbeit der DLRG beleuchtet. „Mit manchen Sachen habe ich mich vorher nie beschäftigt“, sagt sie.

Mehr über die Gemeinde und die Umgebung erfahren

Sie wohne seit 30 Jahren in Stuhr, „und ich wollte mehr über die Gemeinde und die Umgebung erfahren“. Also habe sie eine Führung bei Peruzzo mitgemacht und einen Flyer für die Ausbildung in die Hand gedrückt bekommen. „Der Lehrgang war aufwendig, aber er hat Spaß gemacht. Da waren viele spannende Themen bei.“

In einer 90-minütigen Führung stellt Irmtraut Detjen am Sonntag, 24. September, 15 Uhr, die Martin-Luther-Kirche in Seckenhausen vor. Sie war 18 Jahre im Kirchenvorstand tätig und weiß: „Das ist eine moderne Kirche. Was hat die Leute bewogen, sie so zu bauen?“ Nicht nur das wolle sie den Menschen näher bringen, sondern das Gotteshaus als einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt vorstellen, „mit seinen äußeren und inneren Werten“.

Die Besonderheiten der Kirche reichten von der Fotovoltaikanlage auf ihrem Dach über die ungewöhnliche Form des Baus mit seinem quadratischen Grundriss und dem unverputzten Beton bis hin zur flexiblen Raumaufteilung, die bei Konfirmationen 300 Besucher erlaubt. Wie vielfältig das Leben in der Kirche sei, habe sie bei der schwierigen Suche nach einem Termin für die Führung erfahren. Sie habe sich schon immer für die Gästeführung interessiert, sagt Irmtraut Detjen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, habe sie sich gefragt. „Früher hatte man ja nie Zeit.“

Kein Programm ohne Peruzzo

„Mit ganz viel Herzblut“ möchte Irene Bruns am Samstag, 30. September, 11 Uhr, die alte Dorfschule in Blocken präsentieren, wie Heike Göde in Abwesenheit ihrer Kollegin berichtet. „Dafür hat sie viele Gespräche geführt. Sie baut alte Schreibtische auf und legt alte Poesiealben aus.“ Die in Blocken verwurzelte Bruns werde auch das alte Badehaus öffnen. „Da werden heute Bierbänke und -tische drin aufbewahrt“, weiß Sindermann.

Kein Programm ohne Peruzzo, der für Samstag, 21. Oktober, 15 Uhr, wieder zu einem Spaziergang mit dem Förster und dem Revierjäger einlädt. Es geht in einen Wald bei Groß Ippener, diesmal mit dem Schwerpunktthema Brandgefahren.

Für den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. Februar, bereitet Peruzzo eine etwas andere Führung durch das Rauchhaus in Varrel vor. Getreu dem Motto des Aktionstags „Talent Monument“ möchte er verstärkt auf die verschiedenen Talente eingehen, die in dem Haus gewohnt, es gebaut und es erhalten haben. Er wolle darstellen, was diese Menschen mit einer Ziege und Brachland geleistet haben, um zu überleben. Handwerkliche Leistungen und Kinderarmut spielten bei seinen Ausführungen eine große Rolle – genau das Richtige also für den ehemaligen Tischler und Sozialarbeiter.

Anmeldungen für die Gästeführungen sind unter gaestefuehrung-stuhr.de möglich. Ansprechpartner sind Edith Sindermann unter 0421/56 06 39 und Alexandre Peruzzo, Telefon 04206/94 62. Zusätzlich zu den genannten Führungen sind auf Anfrage Angebote für Gruppen, Radtouren und Touren mit Besichtigungen im Programm.