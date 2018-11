Gabi Selle-Drews berichtet von ihrem Weg raus aus jahrzehntelanger Sucht

Moordeich - Von Andreas Hapke. Wer sich mit Gabi Selle-Drews unterhält, hat es mit einer aufgeräumten Frau zu tun. Eine Frau, die mit sich selbst im Reinen ist und der Zukunft positiv gegenübersteht. Das war nicht immer so. Über Jahrzehnte bestimmten Alkohol- und Tablettensucht ihr Leben. Diese schwere Zeit und den mindestens ebenso schweren Weg heraus aus der Krise hat die Moordeicherin in dem Buch „Die bunte Nüchternheit des Lebens“ festgehalten.

Nüchternheit ist in diesem Fall wörtlich zu verstehen. Erst fünf Jahre ist es her, dass sich Gabi Selle-Drews dem Alkohol entsagt hat. Heute kann sie das Leben wieder genießen, die Farben sind zurück. „Es ist gut zu wissen, was ich am Vortag gesagt habe“, erzählt sie. Doch der Weg dorthin war steinig.

Gabi Selle-Drews ist sechs Jahre alt, als ihre Mutter an einer Leberzirrhose nach nicht erkannter Hepatitis erkrankt und bis zu neun Monate pro Jahr im Krankenhaus liegt. Nach der Schule verbringt das Mädchen den Tag in der Familie ihrer besten Freundin, abends kümmert sich ihr Vater um sie. „Ich litt unter Ängsten, meine Mutter zu verlieren“, erinnert sie sich. Sie bekommt Beruhigungsmittel. „Die Medikamentensuchtgefahr war damals noch nicht so bekannt. Heute würde man so etwas nicht ohne Weiteres verschreiben.“

Die Tabletten hätten sie in Watte gehüllt, Trauer und Angst habe sie nicht mehr gespürt, erzählt Gabi Selle-Drews. „Wenn die Wirkung nachließ, brauchte ich Nachschub.“ Später habe sie gemerkt, wie sie den Effekt der Medikamente mit Alkohol verstärken konnte. Dies „hilft“ ihr nach dem Abitur auch über eine unglückliche Liebe hinweg.

„Habe körperlichen Verfall gespürt“

Ihr erstes Staatsexamen im Lehramtsstudium der Germanistik und evangelischen Religionslehre funktioniert auch noch mit Tabletten und Alkohol. „Doch die Referendarzeit war eine enorme Anstrengung. Ich habe den körperlichen Verfall gespürt. Mir fehlten Konzentration und geistige Wachheit.“ Wegen des Einstellungsstopps für Lehrer beginnt sie eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. „Da ist meine Abhängigkeit aufgeflogen.“ Sie begibt sich für sechs Monate in ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Anschließend absolviert sie eine Ausbildung zur Sozialtherapeutin mit dem Schwerpunkt Sucht. Doch „meine persönliche Prüfung zum Thema Sucht hatte ich nicht bestanden“, schreibt sie in ihrem Buch.

Die Alkoholsucht schlägt wieder zu, als sie nach einem beruflichen Neuanfang in der Kinderarbeit einer Kirchengemeinde und der Gründung einer Familie mehrere Fehl- und zwei Totgeburten hat. Erst durch eine Adoption wird sie Mutter zweier Kinder. Immer wieder überfrachtet sie sich mit ihren hohen Ansprüchen, schreibt sie, sowohl in der Erziehung von Tochter und Sohn als auch in ihrem Job als Lehrerin, den sie nach dem Tod ihres Vaters antritt. „Tagsüber funktionierte ich“, sagt Gabi Selle-Drews. Das abendliche Abschalten allerdings gelingt nur beim Trinken.

Das letzte Jahre war das schlimmste

Das letzte Jahr ihrer Sucht sollte das schlimmste werden. Plötzlich schafft sie das Schauspielern in der Öffentlichkeit nicht mehr. Trank sie früher auf Feiern kaum etwas, bekommen nun alle mit, wie sehr sie dem Alkohol zuspricht. Den „völligen Absturz“ erlebt sie nach eigener Auskunft an ihrem 55. Geburtstag. „Alles brach zusammen. Ich bin nichts wert, ich schaffe nichts, habe ich mir eingeredet. Ich habe getrunken, getrunken, getrunken, weil ich mein mangelndes Selbstbewusstsein nicht spüren wollte.“

Den ultimativen Weckruf habe sie ihrer Tochter zu verdanken. „Ich werde nie vergessen, wie sie an meinem Bett stand und flehte: ,Mama, hör auf damit. Ich will dich nicht verlieren.’“ In diesem Moment sei sie sich wieder ihrer Verantwortung bewusst geworden. Zwei Tage später geht sie zum Arzt, der ihr die Selbsthilfegruppe beim Verein Release empfiehlt.

„Wenn ich kann, bin ich immer noch jeden Freitag dort“, sagt Gabi Selle-Drews. „Selbsthilfe ist ein Garant für ein zufrieden abstinentes Leben.“ Aber auch kein Selbstläufer, wie sie feststellen musste. Denn nach der anfänglichen Euphorie des Geschafft-Habens machte sich in ihrem Leben Langeweile breit. „Ein Kick wäre jetzt schön“, dachte sich Gabi Selle-Drews. An diesem Punkt habe ihr die Gruppe sehr geholfen. „Das sind Leute drin, die sind seit zehn Jahren abstinent. Die haben erzählt, dass eine solche Phase normal ist und dass ich dagegen angehen muss.“

Mit 60 wieder frei und selbstbestimmt

Anfang Dezember feiert Gabi Selle-Drews ihren 60. Geburtstag. Sie fühlt sich wieder frei und selbstbestimmt. Und sie sieht wieder die Schönheit des Lebens und ihren Lehrerberuf als Erfüllung, wenngleich sie zurzeit krankgeschrieben ist. Nach der Fertigstellung ihres Buches musste sie die Erfahrung machen, dass auch abseits der Sucht Gefahren lauern. Während eines Aufenthalts in Wuppertal zog sie sich eine Legionellen-Infektion zu und ist nach eigener Auskunft „dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen“. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass sie deshalb wieder zur Flasche greift.

Ihr Buch ist das Dokument eines Lebens voller Krankheit, Verluste und Sucht, aber auch voller Hoffnung. Sie wolle nicht nur ihre eigene Geschichte aufarbeiten, sagt Gabi Selle-Drews, sondern Betroffenen Mut machen, „zu der Krankheit zu stehen und aus der Isolation herauszukommen. Das ist der erste Schritt.“ Der koste zwar Kraft. „Aber das“, weiß die Autorin aus Erfahrung, „trifft auch auf das Doppelleben zu, das Alkoholiker führen.“

• „Die bunte Nüchternheit des Lebens“ ist im Noel-Verlag erschienen, ISBN-13: 978-3-95493-258-0. Das Büchlein hat knapp 90 Seiten und kostet 13,90 Euro.