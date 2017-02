Fußballer helfen in der Not

Der Gründungsvorstand des Vereins „Kickers for Help“ (v.l.): Jörg Nonnenkamp, Michael Eilers und Thomas Niestädt. - Foto: Büntemeyer

Stuhr - Nach dem großen Erfolg der Benefizveranstaltung zugunsten der Familie von Frank Hartz haben gleich mehrere Hobby-Fußballspieler aus Stuhr und Umgebung Spaß daran gefunden, mit ihrem Hobby Geld für Gutes zu sammeln. Damit diese Aktionen in geregelten Bahnen verlaufen, gründeten sie am Sonntag im Hotel „Bremer Tor“ den gemeinnützigen Verein „Kickers for Help“.

Jens Bösselmann begrüßte sie und erläuterte ihnen die Hintergründe für diese Vereinsgründung. Anschließend verlas Thomas Niestädt den Satzungsentwurf und die Beitragsordnung. Beide Entwürfe wurden einstimmig beschlossen. Vereinszweck ist die finanzielle Unterstützung unverschuldet in Not geratener Menschen oder gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen.

Zum ersten Vorsitzenden bestimmten die Mitglieder Michael Eilers. Thomas Niestädt ist sein Stellvertreter und zugleich Schriftführer. Die Kassengeschäfte führt Jörg Nonnenkamp.

Eine erste Veranstaltung haben die Vereinsmitglieder bereits geplant. Am 17. Juni soll das nächste Benefiz-Turnier für Hobby-Fußballmannschaften veranstaltet werden. Ilona Flügel hat es übernommen, dem jungen Verein organisatorisch zu helfen. Wie sie mitteilte, war geplant, das Turnier wieder auf dem Brinkumer Sportplatz der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst auszutragen, doch leider habe der TSG-Vorsitzende ihr eine Absage erteilt. „Jetzt beginnt die Suche nach einem neuen Austragungsort“, bedauerte sie.

Da der ehemalige Trainer von Werder Bremen, Thomas Schaaf, die erste Benefiz-Veranstaltung durch die spontane Übernahme der Schirmherrschaft unterstützt hatte, soll der Erlös aus dem nächsten Turnier an das von ihm unterstützte Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche „Trauerland“ überwiesen werden. J bt