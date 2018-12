Chor-Nection begeistert das Publikum in der Klosterkirche 

Heiligenrode - Von Angelika Kratz. Ein weiterer Höhepunkt im musikalischen Advent der Klosterkirche Heiligenrode hat der stimmgewaltige Chor Chor-Nection am späten Sonntagnachmittag geboten. Sein zehnjähriges Bestehen feiert der ehemalige Eltern-Lehrer-Chor der Musikschule Reckeweg in diesem Jahr mit mehreren Konzerten und stets neuem Programm. Einen fröhlichen Abschluss der Jubelfeier eines mittlerweile eigenständigen Ensembles gab es in Heiligenrode unter dem Titel „Decade Christmas“.

In der Marienkirche wurde es voll bis hinauf auf die Empore, dank eines wachen Auges von Küsterin Elke Parusel belegten die Zuschauer auch die letzten Ecken. „Was wäre die Klosterkirche ohne ihre herausragenden Konzerte“, freute sich Hausherrin Pastorin Tabea Rösler. Für sie war es besonders schön, diese außergewöhnlichen Gäste begrüßen zu dürfen. Der Chor füllte den Altarraum mit über 30 Sängerinnen und Sängern bestens aus, und entsprechend klein war der Abstand zum erwartungsfreudigen Publikum.

„Es ist für uns eine Zeit angekommen“, startete das Konzert unter dem großen Adventskranz mit seinen zwei brennenden roten Kerzen entsprechend weihnachtlich. Chorleiter Florian Krämer begleitete seine Chor-Nection am Klavier, während Peter Davids den roten Faden der Moderation in der Hand hielt.

Einem „My Lord Send Me Angels“ folgten weitere Ohrwürmer wie „Go Down Moses“, die beim Publikum sehr gut ankamen. Das hielt sich bei den teils von Florian Krämer arrangierten Stücken nicht zurück, es wurde mitgesummt oder leise gesungen, und Hände und Füße kamen in Bewegung.

Ansteckende Sangesfreude

Längst hat Chor-Nection sein einstiges Pop- und Gospel-Repertoire in viele Richtungen erweitert. Davon konnte sich die Klosterkirche am Sonntag ein eigenes Bild machen. Stimmlich sehr gut aufgestellt und mit ansteckender Sangesfreude überzeugte der Chor auch bei den leiseren biblischen Beiträgen. „Leise rieselt der Schnee“, als besonderer Wunsch von den Kindern zur Weihnachtszeit, ertönte gemeinsam mit allen Besuchern.

Singen steckt bekanntlich an und macht glücklich, und so strahlten die Gesichter in den Kirchenbänken zunehmend vor Freude.

„Adeste Fidelis“ gab es in englischer und deutscher Fassung. „Wow, die sind wirklich klasse“, ertönte eine Stimme aus dem Publikum. Dem konnte sich der Rest nur anschließen, denn auch der James-Bond-Song „Skyfall“ eroberte in Chorversion die Herzen der Zuhörer. Ob irisches Weihnachtslied oder der „Sound Of Silence“, der Funke sprang von der ersten Minute an über und zündelte gesanglich im Publikum. Solistin Miriam Stellmann hatte hinsichtlich der aktuellen Wunschzettelsorgen mit einem „All I Want For Christmas Is You“ genau den richtigen Tipp.

Am Ende bebte der Boden der ehrwürdigen Klosterkirche, die sich erst nach einer plattdeutschen Zugabe und dem fröhlichen „Oh Happy Day“ nach einem rundum gelungenen Hörgenuss zum zweiten Advent leerte.