Neukrug - Von Andreas Hapke. Soeben hat der Buntspecht das Vogelhäuschen im Garten des Ehepaars Dörgeloh in Neukrug in Beschlag genommen. Für die kleineren Piepmätze heißt das: aufpicken, was von oben auf den Boden fällt. Doch so gierig und ungestüm, wie der Specht zur Sache geht, springt dabei auch eine üppige Mahlzeit für das Erdgeschoss heraus.

„Hier hat jeder Vogel so seine Zeit. Später kommen auch die Tauben, obwohl man die eigentlich gar nicht haben möchte. Das gilt auch für Krähen und Elstern, die aber nicht ständig da sind“, berichtet Dieter Dörgeloh. Dass Buntspecht & Co. bei ihm das selbe Futter wir im vergangenen Jahr bekommen, ist nicht selbstverständlich. Denn im September hat Christian Schmidt nach mehr als 30 Jahren sein grünes Warenhaus in Seckenhausen geschlossen (wir berichteten). Dort waren nicht nur die Dörgelohs Stammkunden in Sachen Vogelfutter. Also dachte sich das Paar, dass es den Verkauf übernehmen könnte.

„Wir wollten nie einen Laden daraus machen. Uns ging es ausschließlich darum, dass die Kunden weiterhin ihr gewohntes Futter bekommen können - und wir natürlich auch“, erklärt Dörgeloh. „Für uns ist das ein Hobby. Es macht Spaß.“ Laut Dörgeloh war auch Schmidt von der Idee angetan. Er habe sogar Flyer ausgelegt, die von der Übernahme des Verkaufs künden.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Vögel das Futter von Christian Schmidt besser annehmen als das aus den großen Märkten. So haben andere Kunden auch gedacht“, sagt Dörgeloh. Deshalb habe er sich von Schmidt die Zusammensetzung der Tiernahrung geben lassen. „Er hat uns auch erzählt, wo er die Zutaten herbekommt.“

Der Mix beinhaltet Sonnenblumenkerne, Hafer- und Weizenflocken, Rosinen, Pflanzen- und Speisefett sowie Nüsse und einen kleinen Bruchmaisanteil. Es gibt auch die Möglichkeit, statt normaler Sonnenblumenkerne geschälte zu bestellen. „Nicht alle Vögel können die Schale knacken“, begründet Dörgeloh. Darüber hinaus bietet das Ehepaar auf Kundenwunsch Spezialmischungen an. Wichtig: Das Futter ist ausschließlich für die Wildvögel gedacht.

Laut Dörgeloh kommen die Kunden großteils aus Heiligenrode, Seckenhausen, Fahrenhorst und Erichshof. Den Verkauf auf dem Hof an der Straße Am Fuchsberg 18 hätten sie gut angenommen. Nur samstags von 10 bis 12 Uhr besteht Gelegenheit, die Verpflegung für ihre Piepmätze zu besorgen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit erfolgt die Abfüllung in Papiertüten. Alternativ bringen die Kunden ihre eigenen Behälter mit.

Als weitere Verkaufsstellen sind im Laufe der Zeit der Eichenhof Lehmkuhl in Kirchseelte, der Wesselhof in Dünsen sowie die Wertstoffhöfe der Abfallwirtschaftsgesellschaft in Bassum und Weyhe- Melchiorshausen hinzugekommen.

Wer die Tiernahrung kauft, sei in der Regel „50 Jahre aufwärts“, sagt Dörgeloh. Diese Kunden würden auch große Mengen abholen, zwischen 5 und 15 Kilogramm. „Im Alter stellt man sich schon eher mal hin und beobachtet das bunte Treiben am Vogelhaus. Einen 20- oder 30-Jährigen interessiert das nicht so“, fügt seine Frau Rita hinzu.

Den Verkauf wird das Ehepaar das ganze Jahr über betreiben - aus einem laut Dörgeloh traurigen Grund: Inzwischen fänden die Vögel auch in der warmen Jahreszeit nicht mehr genügend Futter. „Früher haben die Vögel in den Gärten Insekten gefunden. Heute werden die Gärten immer steriler, es gibt immer weniger Insekten.“ „Die Gärten brauchen wieder dichtere Gehölze“, fordert Dörgeloh und nennt Tannen, Eiben und Zypressen als Beispiele.

„Bunte Vogelhäuschen über runtergehobeltem Rasen sind reine Pseudoökologie“, schrieb die Süddeutsche Zeitung kürzlich zu diesem Thema. Dörgeloh würde das unterschreiben.