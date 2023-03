Wo ist in Stuhr Tempo 30 möglich?

Von: Sigi Schritt

Soll in diesem Abschnitt zur Tempo-30-Zone werden: Die Feiner Straße. © Sigi Schritt

Die Verwaltung prüft ortsteilbezogen Geschwindigkeitsreduzierungen: Der Start ist in Fahrenhorst.

Stuhr – Wie kann der Radverkehr in den Stuhrer Ortsteilen sicherer und damit attraktiver werden? Auf diese Frage suchen Politik und Verwaltung derzeit eine Antwort. Im Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Sicherheit am Dienstagabend im Stuhrer Rathaus schlug die Verwaltung vor, Geschwindigkeitsreduzierungen zu prüfen und jeden Ortsteil einzeln unter die Lupe zu nehmen.

Den Anfang soll Fahrenhorst machen. Dieses Vorgehen stieß bei allen politischen Vertretern auf Zustimmung und führte zu einer einstimmigen Empfehlung an den Rat. Die Reaktionen insbesondere von Nabu-Vertretern im Publikum waren positiv.

Fachdienstleiterin Michaela Schierenbeck, zuständig für Verkehr und Feuerwehr, erinnerte an einen Ratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr und erläuterte die Rahmenbedingungen. Im November war beschlossen worden, dass die Gemeinde Stuhr der Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten (Städte-Initiative Tempo 30) des Deutschen Städtetages beitritt. Damit strebt Stuhr ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde innerhalb geschlossener Ortschaften an. Tempo 30 soll jedoch ebenso auf Kreis- und Gemeindestraßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit unzureichenden oder fehlenden Radwegen geprüft werden. Die Verwaltung soll in einem Konzept Möglichkeiten aufzeigen, wo eine Reduzierung der Geschwindigkeiten wünschenswert sei.

Wie Michaela Schierenbeck ergänzte, sei Tempo 30 innerorts beispielsweise in Wohngebieten, im Umfeld von Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenwohnanlagen möglich. In einer Ortsdurchfahrt ohne Radweg sei die Reduzierung möglich, wenn ein hohes Radverkehrsaufkommen bestehe. Dort, wo eine Fahrspur nicht breit genug ist und Autos zum Überholen von Radfahrern auf die Gegenfahrbahn ausweichen müssen, könne eine Reduzierung von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde geboten sein. Außerorts kann eine Temporeduzierung nur angeordnet werden, wenn eine erhebliche Gefährdung oder Gefährdung von Radfahrern vorliegt.

Unter diesen Gesichtspunkten hat die Verwaltung insgesamt sieben Straßen in Fahrenhorst untersucht und bewertet: Fahrenhorster Weg, Warwer Heide, Wulfhooper Straße, Feiner Straße, Zum Hombach, Im Waldesgrund und Zum Birkenhof.

Das Ergebnis: Der Fahrenhorster Weg liegt außerorts und hat keinen Geh- und Radweg. Dort sei Tempo 100 erlaubt, aber die Fahrbahn sei für schnelles Fahren nicht geeignet. Dort Tempo 30 anzuordnen sei nicht möglich, da es sich weder um eine Gefahrenstelle noch um einen Weg mit hoher Fußgänger- und Radfahrerdichte handele.

Die Verwaltung zeigte für jede Straße Fotos vom Zustand. Die Warwer Heide sei ebenfalls außerorts, jedoch schlage die Verwaltung für diese Straße eine Geschwindigkeitsreduzierung von erlaubten 100 auf 70 km/h vor. Die Wulfhooper Straße liegt ebenfalls außerorts, hat zwar keine hohe Fußgängerdichte, wird aber stark von Radfahrern genutzt. Die Gefahrenlage erscheine jedoch nicht groß genug, um Tempo 30 anzuordnen, so die Fachdienstleiterin.

Auf der Feiner Straße könnte der Verkehr außerorts theoretisch Tempo 100 fahren, aber auch dieser Straßenzustand mache dies eher unwahrscheinlich. Das Rathaus sieht einen Freizeitradverkehr und schlägt eine Tempodrosselung auf Tempo 70 vor. Und innerorts? Dort sieht das Rathaus eine Gefahrenlage wegen der hohen Radfahrerdichte, dem fehlenden Radweg und der Neubaugrundstücke. Deshalb ergebe sich unterm Strich ein hoher Schutzbedarf. Die Verwaltung will für diesen Abschnitt des Weges die bestehende Tempo-30-Zone zwischen Turmstraße und Knotenpunkt B51/Feiner Straße ausweiten.

Für die Straße Zum Hombach überlasse das Rathaus die Entscheidung den Eigentümern der Privatstraße, so Schierenbeck. Da auch die Straßen Im Waldesgrund und Zum Birkenhof aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht schnell befahren werden können, sieht die Verwaltung keinen Handlungsbedarf, obwohl die Straße außerorts liegt und Tempo 100 erlaubt ist.

Die Straßenverkehrsbehörde will die für Fahrenhorst vorgeschlagenen Maßnahmen in den nächsten Wochen umsetzen.

Welche Ortschaften sollen noch auf den Prüfstand? Stuhr und Moordeich, sagt Fachdienstleiterin Michaela Schierenbeck. Bis zur Gremiensitzung am 19. September will die Verwaltung die nächsten Ergebnisse vorlegen. Bis zum Herbst sollen die Ortsteile Heiligenrode und Groß Mackenstedt untersucht werden. Im nächsten Jahr seien Seckenhausen, Varrel und Brinkum dran.

