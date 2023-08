FTSV Jahn Brinkum sichert der KGS Brinkum den Schulsport

Von: Sigi Schritt

Teilen

Erläutern die Hallensituation: Der FTSV-Vorstand um Vorsitzenden Rolf Meyer (3.v.l.), Vize-Vorsitzende Marliese Brandes (l.) sowie Michael Triebs (Sportentwicklung) und Elke Gärtner (Finanzen). © -

Ob Hochsprung, Zirkeltraining mit Geräten, Turnen, Handball oder Basketball – all das ist in den Sporthallen auf dem Gelände der KGS Stuhr-Brinkum derzeit nicht möglich. Schon seit geraumer Zeit ist die Halle I gesperrt – und wird saniert. Jetzt steht auch der Hallenkomplex II vorerst nicht zur Verfügung. Damit fallen sechs Hallenfelder der Größe einer kleinen Turnhalle aus. Der Schulsport ist aber relevant für das Abitur, das an dieser Schule abgelegt wird.

Stuhr – Für Schüler und Lehrer ist das sicherlich ein Lichtblick: Der Verein FTSV „Jahn“ Brinkum stellt mit seiner für den Vereinssport gebauten eigenen Halle den Indoor-Sport der KGS sicher. Die FTSV-Ausweichhalle ist zweigeteilt.

Wie der Vorstand des Vereins auf Anfrage erklärt, können die Lehrer die Halle nutzen. Es müssten seit dem Hallenneubau einige Mängel beseitigt werden: Es gibt zum Beispiel einige Risse. Die Sanierungsarbeiten müssen aber warten.

Es habe einen großen Charme, mit dem FTSV-Gebäude ein Ausweichquartier in unmittelbarer Nähe der Schule zu haben, sagt Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin Bildung, Soziales und Freizeit. Mit dieser Lösung müssen die Schüler in den nächsten sechs bis acht Wochen leben.

Wird derzeit ebenfalls saniert: die Sporthalle II der KGS Stuhr-Brinkum. Es werden Oberlichter eingebaut. © Sigi Schritt

Die Gemeinde als Schulträgerin und der Verein hätten sich einen ganz anderen Zeitplan gewünscht, aber man müsse mit den Gegebenheiten auskommen. Was hat den zeitlichen Ablauf durcheinandergebracht? Michael Triebs, im Vorstand des FTSV Jahn Brinkum ehrenamtlich für die Sportentwicklung zuständig, blickt zurück. Er war damals noch nicht im Ruhestand, sondern Direktor der KGS Stuhr-Brinkum, als der Gemeindeunfallverband „von heute auf morgen“ die Halle I sperrte.

Nach einer Besichtigung wurde einiges beanstandet: Die Prallwände waren nicht mehr in Ordnung, der Boden entsprach nicht den neuesten Vorschriften. In den Bodenhülsen stand Wasser. „Die Halle hatte den einen oder anderen Starkregen nicht überstanden“, sagt Triebs. Es gab Probleme mit der Lüftung und mit den Schiebetüren zu den Geräteräumen. Außerdem habe sich eine Brandschutztür auf der falschen Seite geöffnet, berichtete Triebs. Zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass eine Sanierung der KGS-Hallen unumgänglich war.

Seit Jahren dicht: die Sporthalle I der KGS Stuhr-Brinkum. Die Sanierungsarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren. © -

In der Zwischenzeit hatte der FTSV Jahn Brinkum als Bauherr bereits den Neubau einer Sporthalle geplant. Die Halle wurde schließlich für 2,8 Millionen Euro gebaut und 2019 eröffnet, so Finanzchefin Elke Gärtner. Das Grundstück befindet sich wie das der KGS Stuhr-Brinkum am Brunnenweg. Erschlossen wird das Areal aber von der Birkenstraße. 50 Prozent der Baukosten trug die Gemeinde, so Gärtner. Finanziert wurde die Halle unter anderem mit Zuschüssen des Landessportbundes. Ein weiterer Zuschuss kam von der Gemeinde mit der Auflage, die Halle während der Sanierung der Sporthallen zur Verfügung zu stellen.

Über die Dauer der Sanierungsarbeiten an der KGS-Halle habe es keine Vereinbarung gegeben. Der Verein habe nicht damit gerechnet, dass sich die Sanierungsmaßnahmen über Jahre hinziehen würden und derzeit noch nicht abgeschlossen seien.

Das Problem: Seit ihrer Fertigstellung wird die FTSV-Halle ununterbrochen von morgens bis abends genutzt. „Diese Beanspruchung führt zu einer ganz anderen Belastung als der reine Vereinssport. Die Halle ist für einen normalen Sportbetrieb ausgelegt, nicht für eine extreme Nutzung.“ Schulsporthallen würden anders gebaut. Allein die Umkleidekabinen müssten in Schulen robuster sein, so Michael Triebs. Vereinssportler gingen pfleglicher mit dem Mobiliar um, ergänzt Elke Gärtner.

Die Sporthalle des FTSV „Jahn“ Brinkum befindet sich auf einem Grundstück der Gemeinde Stuhr. Sie wurde 2019 eingeweiht – seit dieser Zeit wird sie neben dem Vereinssport auch von der benachbarten KGS beansprucht. © -

Warum zieht sich die Sanierung der Hallen über Jahre? Unvorhergesehenes kam hinzu, berichtet die Gemeinde: Brandschäden und statische Probleme mussten zum Beispiel behoben werden. Neben der Sanierung der Lüftung musste auch eine Schadstoffsanierung eingeleitet werden, erklärt Kerstin Frohburg von der Gemeindeverwaltung.

Zum Ende der Herbstferien sollen die Dacharbeiten an Halle II abgeschlossen sein. Die weitere Sanierung (Boden, Prallschutz und Einbauten) werde unterbrochen. Mit der Halle II auf dem KGS-Gelände und dem FTSV-Gebäude stünden für den Schulsport dann wieder zwei Hallen zur Verfügung. Wenn die Sanierung der Halle I abgeschlossen ist – das soll laut bisherigen Planungen zum Jahresende geschehen –, würden die restlichen Sanierungsarbeiten an der Halle II durchgeführt.

Mit dem Abschluss der Arbeiten rechnet die Gemeinde für Herbst 2024. Und erst wenn die Schulhallen komplett fertig sind, starten die Sanierungsarbeiten an der FTSV-Halle. Elke Gärtner: „Sicherlich nicht vor 2025.“