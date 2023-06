FTSV Jahn Brinkum ist mit 14 Sparten beim Tag des Sports dabei

Von: Edgar Haab

Beachvolleyball ist eines der Angebote vom FTSV Jahn Brinkum beim diesjährigen Tag des Sportes. © FTSV

Beim nunmehr elften Tag des Sports können sich am Sonntag, 2. Juli, die Besucher in Brinkum auf rund 50 Mitmach-Aktionen und Vorführungen freuen.

Brinkum – Neben Klassikern wie Leichtathletik, Leistungsturnen, und Karate werden Golf, Beachtennis, Zumba, Ultimate Frisbee, Schwertkampf, Padel-Tennis, Yoga, Tai Chi, Fußball-Minigolf und mehr präsentiert.

Mit fast allen seiner Sparten wird der FTSV Jahn Brinkum am Aktionstag vertreten sein. Sowohl auf der Bühne als auch an den Mitmach-Ständen auf den Sport-, Beachvolleyball- und Tennisplätzen sowie in den Sporthallen rund um den Brunnenweg wird der Verein insgesamt 14 Sportarten präsentieren. „Wir freuen uns, dass die Sportler und Ehrenamtlichen hier so gut mitziehen“, wird Michael Gillner als Vorsitzender des ausrichtenden Sport-Fördervereins Niedersachsen in einer Pressemitteilung zitiert.

Besucher dürfen sich auf Mitmach-Aktionen freuen

Im Programmteil der Aktionsbühne sind diverse Vorführungen geplant: So sind Einführungen in Padel-Tennis und Beachtennis angekündigt, ebenso ein Auftritt der Zumba Kids & Teens. Auch die Karate-Abteilung und die Leistungsturner präsentieren sportliche Techniken ihrer Sparten.

Darüber hinaus könnten sich die Besucher auf verschiedene Mitmach-Aktionen auf dem Veranstaltungsgelände freuen. Die Sparte Ultimate Frisbee lädt zum Zielwerfen ein, auch Show-Training und ein Testspiel gegen die Windhosen Wilhelmshaven sind geplant.

Beim Beachvolleyball und Beachtennis können Jung und Alt spontan mitspielen. Die Korbballer und die Basketballer vom FTSV veranstalten Wurfwettbewerbe und freie (Kleinfeld-)Spiele. Zudem bereiten die Leichtathleten und die Leistungsturner jeweils ihr Show-Training vor.

Verein präsentiert eigenes Fitness-Studio

Ein weiterer Höhepunkt sei laut der Mitteilung die Präsentation des vereinseigenen Fitness-Studios am Tag des Sports: Den ganzen Tag über (von 10 bis 18 Uhr) können sich Besucher am Bovital-Infostand über das Angebot schlaumachen und an den Fitness Challenges teilnehmen, die mit Gewinnen für den sportlichen Einsatz belohnt werden.

„Unser Verein und die teilnehmenden Sparten fiebern dem Tag des Sports schon entgegen“, wird Alexander Pioßek von der Geschäftsstelle des FTSV Jahn Brinkum zitiert. „Angesichts der Vielfalt der präsentierten Sportangebote dürfte für jedermann etwas dabei sein.“

Damit steht das Programm für den Tag des Sports: Insbesondere für Kinder und Jugendliche kündigen die Organisatoren Mitmach-Angebote an: Bubble Soccer, Kistenklettern, Bungee Trampolin und Fun-Fußball gehören zu den geplanten Aktionen. Auch das Mini-Sportabzeichen können Drei- bis Sechsjährige spielerisch mit „Hase und Igel“ ablegen. Darüber hinaus gibt es Kinderschminken und T-Shirt-Druck.

Traditionelle Teilnehmer sind mit dabei

„Wir freuen uns über die tollen Angebote, welche die Vereine aus Stuhr und dem Landkreis Diepholz präsentieren werden“, so Michael Gillner in einer Presseinfo. Mit dabei sind mehrere traditionelle Teilnehmer des Sporttages wie die Boxer aus dem Landkreis, die Lateintänzer vom TSC Hansa Syke sowie die Inklusions-Trommelgruppe (Drums Alive) vom TSV Melchiorshausen und der Lebenshilfe Syke.

Es wird auch wieder den Run for Help (zehn Kilometer rund um den Silbersee) geben, organisiert von Oliver Sebrantke und dem LC Hansa Stuhr. Eine Anmeldung sei auch am Veranstaltungstag spontan vor Ort noch möglich. Für den „Drive for Help“, diesmal von Bassum nach Brinkum, hätten sich rund 50 Teilnehmer angemeldet. Für beide Aktionen erfolgt die Anmeldung über www.tag-des-sports.com. Dort finden Besucher auch den Programmflyer.

Der Tag des Sports beginnt um 10 Uhr mit einem Bühnenprogramm und dem Start der Rennradtour des RSC Stuhr. Die offizielle Eröffnung ist für 13 Uhr mit den Vorständen des Sport-Fördervereins und des kooperierenden Kreissportbundes sowie Bürgermeister Stephan Korte und Landrat Cord Bockhop geplant.