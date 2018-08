Frust und Provokation vor Autobahn-Unfall

Stuhr - Gefrustete Autofahrer gehören zum Alltag auf den Straßen in der Region, wie Polizisten immer wieder feststellen müssen. Jetzt haben Provokationen auf der Autobahn 1 anscheinend zu einem Unfall geführt.

Nach Mitteilung der Autobahn-Polizei krachte es am Sonntag um 10.35 Uhr im Streckenabschnitt zwischen dem Autobahn-Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener in Fahrtrichtung Osnabrück. Den Unfallhergang schildern die Beamten so: Ein Autofahrer (40) aus der Schweiz und der Fahrer (51) eines Wohnmobils aus Essen waren aufgrund des Fahrverhaltens aneinandergeraten und hatten sich während der Fahrt durch Gesten ihren Unmut gezeigt. In der Baustelle auf der A 1 fuhr der Wohnmobil-Fahrer auf den Hauptfahrstreifen, das Auto auf den Überholfahrstreifen.

Kaum hatten sie die Baustelle verlassen, überholte der Schweizer das Wohnmobil und setzte sich vor das Fahrzeug. „Danach bremste er die Geschwindigkeit mehrfach ohne Grund herab, sodass auch das Wohnmobil seine Geschwindigkeit reduzieren musste“, heißt es im Polizeibericht. Das Auto wechselte wieder auf den Überholfahrstreifen – und das Wohnmobil auf dem Hauptfahrstreifen fuhr nun auf die gleiche Höhe.

Schaden in Höhe von 1.000 Euro

Denn zu diesem ‘Zeitpunkt kam es zu einem „seitlichen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen“, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme habe der Schweizer Autofahrer behauptet, dass Wohnmobil habe ihn absichtlich gerammt.

Der Wohnmobilfahrer gab an, sein Fahrzeug sei aufgrund einer Windböe nach links geraten. Beide Fahrzeugführer bestätigten den Beamten das gezeigte fahrerische Fehlverhalten, also das Abbremsen ohne Grund und Rechtsüberholen.

Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden, der durch den Zusammenstoß entstanden ist, beträgt rund 1.000 Euro.

Die Autobahnpolizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet Verkehrsteilnehmer, die das Verhalten und den Unfall wahrgenommen haben, sich unter 04435/93160 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa