Frühlingskonzert des Shanty-Chors Brinkum: Andrang wie selten zuvor

Heiligenrode - Von Angelika Kratz. „Das ist meiner, und alle anderen sind auch besetzt“ – energisch verteidigte eine Frau am Pfingstsonntag ihre gerade ergatterten Sitzplätze im Heiligenroder Meyerhof. Einen Andrang wie selten zuvor erlebte das traditionelle Frühlingskonzert des Shanty-Chors Brinkum.

Das stand unter einem äußerst guten Stern, denn der Wetterbericht hatte einen strahlend blauen Himmel vorausgesagt und damit hundertprozentig ins Schwarze getroffen. Ganze Heerscharen von Radfahrern hatten sich auf den Weg gemacht, die zahlreichen Autos parkten bis hin zum Sportplatz.

Die gestandenen Jungs des Shanty-Chors hatten sich in schicken sommerlichen Zwirn mit weißen Hosen, weißen Hemden und roten Tüchern geschmissen und wurden wie in den Vorjahren von Horst Harry Bäume dirigiert. „Nimm uns mit Kapitän auf die Reise“ lautete das Motto des bunten Konzerts mit Liedern „so schön wie der Norden“ und vielen bekannten Ohrwürmern rund um Seefahrt, Rum, Matrosen und schönen Frauen.

Als gute Idee erwies sich die Platzierung des Ensembles unter den mächtigen und Schatten spendenden Kastanienbäumen. So rückte das gut gelaunte Publikum in die Sonne und durfte sich wie in einem Kurzurlaub fühlen. Nicht nur „My Bonny is over the ocean“ sangen die Besucher lautstark und textsicher mit. An einigen Tischen herrschte sogar Wellengang wie auf einer Windjammer, so kräftig schunkelten die Gäste mit.

Seeluft fast spürbar

Ob bei „La Paloma“, dem Stück „Hamborger Veemaster“ oder dem „Friesenlied“ – das Publikum strahlte mit der Sonne um die Wette.

Neu im reichen Angebot von Grillwurst über Suppe bis hin zu Steaks waren die Emdener Matjes, die der Shanty-Chor wärmstens empfahl. Da Fisch bekanntlich schwimmen muss, lief auch der Zapfhahn „in der Kneipe am Moor“ beziehungsweise im Meyerhof entsprechend.

Der Shanty-Chor Brinkum zeigte sich wie immer stimmlich stark und mit hörbaren Vorsängern so aufgestellt, dass es ein Vergnügen war. Fast spürbar war die Seeluft voller Sehnsucht nach fernen Ländern.

Zwischen den musikalischen Programmpunkten durfte so manches Döntje wie das von überforderten Flaschengeistern nicht fehlen. „Können Sie von uns mal ein Foto machen“, bat ein Trio, das im Pavillon einen malerischen Platz gefunden hatte. Natürlich wurde diese Bitte erfüllt, und das strahlende Lächeln der drei Freunde wird als schöne Erinnerung an einen ganz besonderen Pfingstsonntag vielleicht bald schon gerahmt auf einer Anrichte zu sehen sein.