Frühjahrsmarkt 2023: Neuer Anlauf für das Stuhrer Schaufenster

Von: Andreas Hapke

Als Leistungsschau ist der Frühjahrs- und Gewerbemarkt gedacht. Die Besucher müssen dafür keinen Eintritt entrichten. Archivfoto: Jante Ehlers © Jantje Ehlers

Mit einem Frühbucher-Rabatt wollen die Organisatoren des Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkts möglichst schnell viele Aussteller für die Veranstaltung gewinnen. Eine Absage wie Anfang März dieses Jahres wollen sie um jeden Preis vermeiden. Geplant ist der Markt für den 14. bis 16. April 2023.

Brinkum – Auf ein Neues: Nach der Absage des Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarktes Anfang März dieses Jahres unternehmen die Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) und die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) einen neuen Anlauf: Das „Schaufenster für Stuhr und umzu“, wie der Markt auch genannt wird, soll nun von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. April, auf dem Festplatz an der Bassumer Straße stattfinden.

Es ist bereits die 15. Auflage der Veranstaltung, und die Organisatoren wollen sie frühzeitig unter Dach und Fach bringen. Eigens dafür haben sie einen Frühbucher-Rabatt eingeführt. Wer seinen Stand bis zum 31. Dezember anmeldet, bezahlt in den drei Zelten nur 35 und auf der Außenfläche nur 11 Euro pro Quadratmeter. Ansonsten sind es 38 beziehungsweise 13 Euro. Ab sofort können sich interessierte Firmen sowie Vereine und Institutionen im Internet unter stuhrer-gewerbemarkt.de ihren Platz aussuchen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Mit guter Laune und Plakat: Marktmeister Jürgen Schmidt. © Andreas Hapke

Big und Isu hatten die Gewerbeschau 2022 wegen der verhaltenen Resonanz der Aussteller abgesagt, nach einer „kontroversen Diskussion“, wie Big-Vorsitzender Lars Gudat seinerzeit erklärte (wir berichteten). Zwischenzeitlich hatte sich zwar eine passable Zahl an Anmeldungen abgezeichnet, doch diese Entwicklung setzte sich nicht fort. Buchungen und Absagen hielten sich die Waage. Das Risiko erschien den Interessengemeinschaften zu groß, zumal laut Marktmeister Jürgen Schmidt selbst bei gut gebuchten Flächen unterm Strich kaum Geld übrig bleibe. „Wenn überhaupt, vielleicht eine Bratwurst für die Helfer.“

Gegenüber vorangegangenen Frühjahrs- und Gewerbemärkten haben Isu und Big Zeltflächen und Ausstellerstände verkleinert. „Große Flächen kommen nicht mehr so gut an, allein aus finanziellen Gründen“, begründet Schmidt. „Die Zahl der Aussteller verringert sich dadurch kaum. Außerdem können wir die Belegung der Flächen flexibler handhaben.“ Wer abweichend einen kleineren oder größeren Stand haben wolle, könne dies so beantragen. „Das ist zwar mit Mehrarbeit verbunden, aber das sind wir den Ausstellern schuldig“, sagt Schmidt.

„Wir hoffen, dass unsere Arbeit honoriert wird“

Das Außengelände, wo die Flächen bislang vorgegeben waren, haben die Organisatoren in Blöcke eingeteilt. Im Anmeldeformular können die Aussteller mitteilen, welchen Platz sie in welchem Block wünschen. Ebenfalls neu: Die Zelte sind um 90 Grad gedreht, sodass der Haupteingang nun in Richtung Bassumer Straße zeigt. Insgesamt beläuft sich die Ausstellungsfläche auf ungefähr 15 000 Quadratmeter, davon etwa 3 000 Quadratmeter in den Zelten.

Die Messe soll den Einwohnern von Stuhr und umzu die Leistungsfähigkeit der in der Region ansässigen Betriebe zeigen. Doch nicht nur das. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels könnten sich die Firmen auch als gute Arbeitgeber präsentieren, findet Bürgermeister Stephan Korte. Eintritt nehmen die Veranstalter nicht. 2019 haben schätzungsweise 15 000 Menschen den Frühjahrs- und Gewerbemarkt besucht.

„Wir hoffen, dass unsere Arbeit honoriert wird“, sagt Schmidt. „Wir möchten nicht nochmal das erleben, was wir in diesem Jahr erlebt haben: eine Absage. Wir müssen nichts auf die Beine stellen, wir wollen etwas auf die Beine stellen. Dafür brauchen wir die Hilfe der Aussteller.“ Auf die Unterstützung der Kommune können sich Schmidt & Co. schon mal verlassen. „Wir im Rathaus sind gerade dabei, den Stand der Gemeinde zu planen“, versichert Pressesprecher Frank Meierdiercks.