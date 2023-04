15. Frühjahrs- und Gewerbemarkt in Stuhr-Brinkum bleibt in guter Erinnerung

Von: Andreas Hapke

Teilen

Hilkenbach-Stammkundin Christa Hopfgarten informiert sich bei der Hörakustikmeisterin Stephanie Eilks (l.) über neue Produkte. © Jantje Ehlers

Eine zufriedenstellende Bilanz ziehen die Organisatoren des 15. Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkts. Demnach sind am Wochenende bis zu 15 000 Besucher auf das Festgelände an der Bassumer Straße geströmt. Auf der Messe haben sich das Gewerbe sowie Vereine und Institutionen präsentiert.

Brinkum – Der 15. Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt in Brinkum ist Geschichte. Drei Tage lang haben sich das örtliche Gewerbe sowie Vereine und Institutionen auf dem Festplatz an der Bassumer Straße präsentiert. Die Messe dürfte in guter Erinnerung bleiben, sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Organisatoren.

Tolle Gespräche und Geschäftsanbahnungen

Bei seinem Gang durch die Zelte und über das Außengelände hat Lars Gudat, Vorsitzender der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), nach eigener Auskunft durchweg positive Rückmeldungen erhalten. „Mit wurde von tollen Gesprächen und Geschäftsanbahnungen berichtet. Es ist schön, die Leute endlich alle wiederzutreffen.“ Jürgen Schmidt, neben Arne Budelmann Marktmeister der Veranstaltung, kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus: „Alle sind sehr zufrieden, selbst die größten Skeptiker, die zum ersten Mal teilnehmen.“ Schon am Freitag sei die Resonanz „super“ gewesen, und auch der verregnete Samstag habe die Leute nicht von einem Besuch abgehalten.

Am Sonntag sind die Zelte wieder proppevoll. „Bei optimalem Wetter. Kein Regen und nicht zu heiß“, stellt Schmidt fest. Seiner Schätzung nach „erreichen wir mindestens die Besucherzahl von 2019, wir gehen vielleicht eher drüber weg“. 12 000 bis 15 000 Leute hatten vor vier Jahren den Weg auf den Festplatz gefunden. „Diesmal gehen wir eher in Richtung 15 000.“

Einen Einblick in das Frisbeesportspiel Kan Jam gibt die achtjährige Mathilda. © Jantje Ehlers

Hochbetrieb etwa herrscht an dem Stand von Hörwelten Hilkenbach. „Wir führen hier non stop Gespräche“, sagt Hörakustikmeisterin Stephanie Eilks. „Hier kommen Leute vorbei, die Kunden sind oder werden wollen.“ Seit 15 Jahren etwa ist Christa Hopfgarten dem Geschäft treu. Erst kürzlich hat sie sich ein neues Hörgerät bei Hilkenbach zugelegt. Sie zeigt, wie sie die Hörhilfen an ihrem Handy einstellen kann. „Wir kommen locker mit den Leuten ins Gespräch, die Schwelle dafür ist hier minimal“, erklärt Chefin Janine Otto den Vorteil der Messepräsenz. „Wir können gleich einen Termin machen und zeigen, dass wie vielfältiger sind als Hörgeräte, zum Beispiel durch Hörschutz.“

Über etwaige Zuschüsse können sich die Besucher ein paar Meter weiter bei der AOK informieren. Laut Außendienstmitarbeiter Markus Kutschker spielt das Thema Kostenübernahme bei den Besuchern eine große Rolle. „Die Leute interessieren sich für Erstattungsvarianten und Bonusmodelle“, sagt er. An dem Stand können die Gäste die Anzahl von Bällen in einem Kunststoffrohr schätzen. Landrat Cord Bockhop hatte bereits am Freitag einen Zettel ausgefüllt – und soll gar nicht so schlecht gelegen haben.

Marktteilnahme gehört für Autohaus Hinrichsen dazu

Erstmals seit 25 Jahren stellt das Brinkumer Autohaus Hinrichsen wieder im Zelt aus. Mit dem Außengelände habe seine Firma in der Vergangenheit oft Pech gehabt, sagt Inhaber Rüdiger Hinrichsen. „Wenn es regnet, findet das Geschäft draußen nicht statt.“ Diesmal aber funktioniere der Absatz sogar über die Anbahnung hinaus. Erstmals überhaupt hat Hinrichsen auf der Messe ein Auto verkauft, einen neuen Mazda 3. Als örtliches Autohaus gehört die Marktteilnahme für Hinrichsen unbedingt zum Geschäft: „Da muss man Gesicht zeigen. Der Aufwand ist zwar groß, aber die Einheimischen wollen das.“

Beim Brinkumer Fahrradhändler Frank Garmhausen (r.) informieren sich Susanne und Thomas Busch über ein Klappbike. © Jantje Ehlers

Zwischen einem Bauunternehmen, Infrarot-Tiefwärmekabinen und exklusiven Fußböden hat Kürschnerin Martina Hollmann ihren Stand. Der richtige Platz? „Klar. Leute, die so etwas kaufen, haben Geld. Die brauche ich auch“, sagt sie und lacht. Hollmann verwandelt alte Pelze zu neuen Schmuckstücken, die dadurch schnell Tausende Euro kosten. „Auf 1 000 Frauen kommen zwei, die Interesse an Pelzen haben – und das Geld dafür“, sagt sie. Hohe Erwartungen hat sie deshalb nicht an ihren Marktauftritt. Das müsse auch gar nicht sein, sie wolle sich einfach nur zeigen. „Manchmal bekomme ich 40 Anrufe am Tag. Meine Werbung läuft ganz gut.“

„Die Leute hier sind tiefenentspannt“

Auf dem Außengelände erkundigen sich Susanne und Thomas Busch beim Brinkumer Fahrradhändler Frank Garmhausen nach einem Klappbike. „Wir sind viel mit dem Wohnmobil unterwegs und suchen nach etwas, was wir gut mitnehmen können“, sagt Susanne Busch. Zwei Räder hätten sie schon bei Garmhausen gekauft. „Der Trend geht zum Dritt- und Viertrad“, scherzt der Händler, der nach eigener Auskunft „nur positive Erfahrungen“ bei Frühjahrs- und Gewerbemärkten gesammelt hat. „Die Leute hier sind tiefenentspannt“, sagt er. Kontakte knüpfen und Spaß haben – auch darum gehe es ihm in Brinkum.

Wie immer dient der Markt auch den Vereinen und Institutionen dazu, Flagge zu zeigen. Im Eingangsbereich etwa macht der FTSV Jahn Brinkum auf seine Angebote aufmerksam. Dieter Nordbrock vom Vorstand der Tennisabteilung sowie der Spielführer der Ü55-Padelmannschaft, Ralf Sterthues, werben für die Padeltage vom 12. bis 14. Mai. „In zwei Wochen werden die beiden Felder in Brinkum fertiggestellt“, kündigt Steerthus an. Die Messe nennt er eine „super Plattform“, um die Trendsportart zu bewerben.

Am Stand der Kürschnerin Martina Hollmann (r.) schaut Monika Jahnke-Prawitt vorbei. © Jantje Ehlers

Derweil beaufsichtigt Michael Triebs das Schießen und Werfen von Bällen auf eine überdimensionale Zielscheibe. „Beim nächsten Mal machen wir da vielleicht einen Wettkampf draus“, überlegt er. Die achtjährige Mathilda gibt den Besuchern einen Einblick in Kan Jam – ein tragbares Disc-Wurfspiel für den Außenbereich.

In unmittelbarer Nachbarschaft haben sich die Organisatoren des Deutsch-Französischen Jugendsportaustauschs niedergelassen. Martina Haferkamp und Stefan Hoyer suchen Gastfamilien für den Besuch der Franzosen im Oktober in Brinkum. Laut Hoyer haben sich bis Sonntagmittag zwei Gastfamilien und einige Interessierte gemeldet. Für ein Wochenende sei das ein gutes Ergebnis.

Auf dem Außengelände greifen diese beiden Musiker in die Saiten. © Jantje Ehlers

Im Zelt klärt der Sportfischerverein Bremen-Stuhr über die Renaturierung der Gewässer und Besatzmaßnahmen auf. Jährlich würden die Mitglieder die Eier von 20 bis 25 Meerforellen in der vereinseigenen Anlage brüten, berichtet „Urgestein“ Rolf Libertin. Sobald diese kleine Dottersäcke entwickelt hätten, würden sie in der Varreler Bäke ausgesetzt. Inzwischen habe sich dort ein eigener Stamm von Meerforellen gebildet. Wissbegierige kommen bei der Leistungsschau also auch auf ihre Kosten.