Früchte und Blumen entlang der Wegstrecke

Erntedankfest in Heiligenrode: Umzug mit 21 Wagen und vielen Fuß- und Radgruppen

+ Die Stimmung auf den Erntewagen ist prächtig. Fotos: Heinfried Husmann

Stuhr - Von Angelika Kratz. Alle zwei Jahre schmückt sich Heiligenrode im Wechsel mit Alt-Stuhr für das Erntedankfest. Am Wochenende war wieder Heiligenrode dran. Ein Zug machte sich mit 21 Wagen und vielen Fuß- und Radgruppen auf den Weg durch Mackenstedt. Am Steller See, auf dem Hof der Familie Schlüsselburg/Meyer, wartete schon der schicke uralte Chevrolet aus dem Jahr 1971 mit Chauffeur Peter Hierling auf die Ehrengäste, mit Stuhrs stellvertretender Bürgermeisterin Sigrid Rother und der noch amtierenden Erntekönigin Franziska Döhrmann-Stenzel. Sie begrüßten die Gäste vor der Flanierfahrt.