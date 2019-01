Stuhr – Die nackten Zahlen sprechen nicht für ein erfolgreiches erstes Jahr. Mit sieben Mitgliedern hatte sich die Junge Union Stuhr vor knapp zwölf Monaten gegründet. Jetzt sind es neun, davon acht aktive. Doch ihren Vorsitzenden Alexander Cordes ficht das nicht an: „Uns war klar, dass wir nicht sofort 50 Leute haben würden“, sagt er. Der 24-Jährige sieht sich und seine Mitstreiter auf dem richtigen Weg.

Bekannt werden und Reichweite generieren – das funktioniere nicht von heute auf morgen, betont Cordes. „Klar ist, dass wir alle Kanäle nutzen, auch Facebook und Instagram. Likes und Follower haben wir da auch schon gesammelt. Wir haben Interessenten. Es fruchtet langsam.“ Als positiv wertet er zudem, dass im Laufe des vergangenen Jahres keines der Gründungsmitglieder abgesprungen ist.

Die JU versteht sich als Anstoßgeber für die Bedürfnisse der jüngeren Generation in Stuhr. In dieser Funktion tritt sie auch in Erscheinung, etwa indem sie sich für eine Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs starkmacht. Konkret geht es um die Taktung der Linie 55 in den Nachtstunden des Wochenendes. Der politische Nachwuchs möchte, dass der Bus von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils von 23 bis 5 Uhr ab Roland-Center das gesamte Gemeindegebiet bedient – also dann unterwegs ist, wenn junge Leute die Discos in Bremen besuchen. Cordes spricht von einer „Art N55“. Eine entsprechende Anfrage hatten JU und die Jungen Sozialdemokraten Mitte September gemeinsam über ihre Fraktionen in den Verkehrsausschuss eingebracht. Als Hausaufgabe haben sie mit auf den Weg bekommen, den Bedarf zu klären. „Da sind wir noch bei“, sagt Cordes.

Der gemeinsame Antrag zeigt, dass JU und Jusos keine Berührungsängste kennen, wenn es um die gemeinsame Sache geht. „Dann blenden wir aus, dass wir uns in einigen Punkten nie einig werden könnten.“ Das sei von Anfang an so geplant gewesen. „Die sind auch zu zehnt zu unserem Kick-off gekommen und haben zu unserer Gründung gratuliert“, berichtet Cordes. „Natürlich nimmt man sich auch mal gegenseitig hoch, je nachdem, was zum Beispiel in der Großen Koalition passiert.“

In der ersten Hälfte dieses Jahres möchte die Junge Union das Thema Wahlen in den Mittelpunkt rücken. Vor dem Urnengang am 26. Mai sind laut Cordes drei Veranstaltungen geplant – je eine pro Thema. Was macht ein Bürgermeister? Was ein Landrat? Und worum geht es in der Europapolitik? Dazu würde die JU gerne Promis wie den Stuhrer Bürgermeisterkandidaten Frank Holle, den Landrat Cord Bockhop und den JU-Landesvorsitzenden Tilman Kuban einladen. Letzterer bewirbt sich um die Nachfolge von Burkhard Balz im Europäischen Parlament. „Wir wollen in erster Linie informieren, worum es bei den Wahlen geht, und damit mehr Menschen an die Urne holen“, sagt Cordes. „Wenn wir auf diesem Weg noch neue Mitglieder gewinnen, ist das auch schön.“

Das Programm für die zweite Jahreshälfte steht noch nicht. Auf jeden Fall soll es aber wieder eine Azubi-Tour geben – trotz der mauen Beteiligung Jugendlicher im vergangenen Jahr. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels hatte die JU eine Rundreise zu den Firmen Springer (Autoteile) und Eggers (Fahrzeugbau) sowie zur Weyher Polizei angeboten. Für alle Teilnehmer zusammen reichte ein Auto. „Immerhin haben wir eine Praktikumsstelle bei der Polizei vermittelt“, sagt Cordes, der an der Idee festhält: „Wir wollen das erste Eis zum Ausbilder brechen.“ Für die zweite Tour können sich schon jetzt Leute melden (Facebook: https://facebook.com/JUngesStuhr).

Was die Zusammenarbeit mit dem Ortsverband angeht, ist Cordes voll des Lobes für die Altgedienten. „Wir können das CDU-Haus nutzen, werden bei kleineren Anschaffungen wie dem Druck von Flyern unterstützt, unsere Ideen finden Anklang. Wir können uns aktiv einbringen.“ Dies habe er sich genauso vorgestellt. Mit dem JU-Pressesprecher Finn Kortkamp als Ratsherr und Cordes als Schriftwart des Ortsverbands ist der kurze Draht ohnehin gewährleistet. Dass er irgendwann einmal selbst für den Rat kandidiert, hält der angehende Jurist Cordes nicht für ausgeschlossen. „Mir macht es Spaß, Dinge anzupacken und zu beeinflussen. Mir macht Politik Spaß.“