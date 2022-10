„Hart, klar, fair“

Von: Anke Seidel

Schnelle Lösungen in der Energie-Krise fordert CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz. Links im Bild der CDU-Kreisvorsitzende Axel Knoerig. © Anke Seidel

Versöhnliche Töne trotz Kritik: Friedrich Merz wirbt in Stuhr-Heiligenrode für eine geeinte CDU und bietet eine Zusammenarbeit mit Bundesregierung an.

Stuhr-Heiligenrode. Diesmal hätte Friedrich Merz sein Flugzeug gut gebrauchen können: Die Zufahrt zum Meierhof Heiligenrode war am Mittwoch baustellen-bedingt alles andere als einfach. Trotzdem füllten am Ende mehr als 200 Politik-Interessierte den Saal. Manche mussten sich mit Stehplätzen begnügen, um Standpunkte und Forderungen des CDU-Bundesvorsitzenden und Oppositionsführers im Deutschen Bundestag verfolgen zu können.

Seine Strategie präsentiert der 66-jährige Gast aus Berlin an diesem Vormittag konsequent. Einerseits kritisiert er für ihn absolut inakzeptable Entscheidungen und Handlungsweisen der Bundesregierung. Andererseits offeriert er ihr ein unmissverständliches Angebot zur Mitarbeit. „Hart, klar, fair“, beschreibt er den Kurs am Ende unter dem Beifall seines Publikums. An seiner Seite: die CDU-Landtagsabgeordneten Volker Meyer und Frank Schmädeke, denen der Promi-Politiker fünf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen den Rücken stärken will.

Landtagswahl hat Signalwirkung

15 solcher Veranstaltungen habe er in dieser Woche, erklärt Friedrich Merz dem Publikum – und betont, dass die Landtagswahl in Niedersachsen eine große bundespolitische Signalwirkung habe. Sein Angebot der Zusammenarbeit an die Bundesregierung möchte der CDU-Bundesvorsitzende „mit einem guten Wahlergebnis unterlegen“. Emotionslos blickt er auf die verlorene Bundestagswahl 2021 und die Wähler von damals zurück: „Denen waren wir nicht mehr gut genug.“ Deshalb müssten Partei und Bundestagsfraktion der CDU unbedingt zusammenhalten: „Die Geschlossenheit der Bundestagsfraktion ist ein Erfolgsfaktor.“

Genau dem stellt Friedrich Merz ganz bewusst das Bild streitender Regierungsmitglieder gegenüber. Dass sie sich „über Wochen zoffen“, hätte er – Merz – nicht zugelassen. „Diese Regierung fängt zu spät an, nachzudenken, und macht handwerkliche Fehler“, lautet sein Urteil. Aber das könne man sich angesichts der dramatischen Herausforderungen nicht leisten. Eigentümergeführte Unternehmen wüssten absolut nicht mehr, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollen – und Bürger müssten zum Teil das Zehnfache ihrer Energiekosten schultern.

Für Kernkraft als Teillösung

Unmissverständlich stellt der Oppositionsführer klar, dass Kernkraft für ihn ein Teil der Lösung ist. Drei von 30 Kernkraftwerken seien in Deutschland noch am Netz, sollten nun aber am 31. Dezember oder spätestens im Februar abgeschaltet werden. Polemisch-provokant fragt der Referent: „Bis dahin sind sie sicher – und danach nicht mehr?!“ Diese drei Kernkraftwerke würden zehn Millionen Haushalte mit Energie versorgen, nennt Merz eine Zahl. In Frankreich seien 56 Kernkraftwerke am Netz. Die Entscheidung der Deutschen in dieser Krise löse Erstaunen aus: „Das Ausland schüttelt über uns nur noch den Kopf.“

Besagte drei Kernkraftwerke – auch in Niedersachsen – zur Teillösung der Energiekrise nicht zu nutzen, hält der CDU/CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzende für einen fatalen Fehler. Dass es zurzeit aber offenbar keine Brennstäbe gibt, erwähnt Merz nicht. Mit einer von Bernd Althusmann geführten CDU-Landesregierung werde es keine Abschaltung geben, so Friedrich Merz. Ein Wahlsieg für die CDU wäre für die Bundesregierung „ein Warnsignal, vielleicht eine Ohrfeige“, betont er – und fügt hinzu: „Ich sage mal, die haben sie auch verdient.“ Nein, sagt Merz, er gehe keinem Streit aus dem Weg. Aber zur Zusammenarbeit gebe es keine Alternative: „Wir stehen vor so großen Herausforderungen, da ist für Streit kein Platz.“

Ganz andere Töne als in den vergangenen Tagen schlägt er zum Thema Ukraine an – und bezeichnet die Ukrainer als „bemerkenswerte Menschen“, die nicht nur ihr Heimatland verteidigen würden: „Sie verteidigen die gesamte politische Ordnung in Europa und die Freiheit der westlichen Welt.“ Deshalb ist der 66-Jährige überzeugt: „Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass Russland keinen Erfolg hat!“

Selbstkritik vermisst

Lebhafte Fragen stellen die Zuhörer am Ende. Einer vermisst rückblickend Selbstkritik. „Ich bin nicht bereit, Asche auf unser Haupt zu streuen, dass wir in den vergangenen 16 Jahren alles falsch gemacht haben“, kontert Merz. Diese 16 Jahre seien nicht die schlechtesten für Deutschland gewesen: „Ich bitte um ein faires Urteil.“