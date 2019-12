Freundliche, fröhliche und offene Kinder

Moordeich - Von Andreas Hapke. In Namibia gibt es alles zu kaufen – wenn man Geld hat. Das aber fehlt den Familien, die in Slumvierteln ihr Dasein fristen. Deshalb engagiert sich das Moordeicher Ehepaar Birgit und Horst Bellmer gemeinsam mit einigen Mitstreitern seit 1996 für diverse Projekte, etwa für eine Suppenküche oder die Fortbildung arbeitsloser Mütter. Entstanden war die Idee damals während einer ökumenischen Chorreise. Die Stuhrer wollten ihre Augen nicht vor den Missständen verschließen und entschlossen sich auf Initiative von Günter Dede, einem Nachbar der Bellmers, spontan zur Hilfe.

Im Jahr 2011 hat sich der Spendenschwerpunkt verlagert. Anlass war die Gründung des Kindergartens Grow Together in der sogenannten Democratic Resettlement Community (DRC), ein Township vor Swakopmund an der Westküste Namibias. Dort leben die Ärmsten der Armen. Insgesamt sind es knapp 16 000 Menschen, die in Verschlägen und Wellblechhütten ohne sanitäre Anlagen, Strom und Wasser hausen. Aussicht auf legale Arbeit oder Einkommen haben sie nicht. Die Aidsrate ist hoch.

Laut Horst Bellmer stammen die meisten Bewohner in DRC aus dem Norden von Namibia und aus Angola. Überhaupt würden immer mehr Flüchtlinge ins Land kommen. „Vor zehn Jahren hatte Namibia noch 1,8 Millionen Einwohner, jetzt sind es 2,5 Millionen.“ Die Regierung bemühe sich zu helfen, fügt Bellmer hinzu. „Doch sie ist damit total überfordert.“

Umso wichtiger ist eine Einrichtung wie Grow Together. „Die Kinder werden dort auf die Schule vorbereitet, ohne die sie praktisch keine Chance auf ein gutes Leben haben“, erklärt Birgit Bellmer. Es gebe zwar eine Schulpflicht, aber ohne Grundkenntnisse in Englisch keine Einschulung. „Von den Eltern ist kaum Hilfe zu erwarten, da die meisten Analphabeten sind.“ Die Sprösslinge erhalten auch die für den Schulbesuch notwendige Uniform, ebenso eine warme Mahlzeit pro Tag, Kleidung und eine medizinische Versorgung.

Vor Ort leitet Anja Rohwer das Projekt. „Sie ist unsere direkte Ansprechpartnerin. Sie bekommt die Spende und sorgt dafür, dass sie an der richtigen Stelle ankommt. Anschließend rechnet sie mit uns ab, wofür das Geld verwendet wurde“, sagt Horst Bellmer. „Wir haben alle paar Monate Kontakt zu ihr.“

Erst Anfang Dezember kamen beim Nikolauslaufen der Stuhrer und Varreler Konfirmanden wieder 3 000 Euro zusammen (wir berichteten). Überwiesen wird das Geld über die katholische Kirchengemeinde in Moordeich. „Damit es eine Spendenquittung gibt“, so Bellmer.

In regelmäßigen Abständen fliegen die Bellmers mit Freunden und Bekannten nach Namibia, um zu schauen, was aus dem Land und dem Projekt wird. Zuletzt waren sie im Oktober dort. „Wir sind mit ganz frischen Eindrücken zurückgekommen“, berichtet Horst Bellmer. Und mit aktuellen Landschaftsaufnahmen, die der Hobbyfotograf für seinen Kalender 2020 benötigte. Dessen Verkaufserlös ist ebenfalls für den Kindergarten gedacht.

Acht Mal war das Ehepaar seit 1996 in dem südafrikanischen Land, davon vier Mal seit Gründung von Grow Together. Dessen Entwicklung bereitet den beiden eine große Freude. Gestartet mit 15 Kindern, betreut die Einrichtung inzwischen rund 80 Sprösslinge. „Es werden immer mehr Kinder. Die Einrichtung wirkt schon ein wenig überfüllt“, berichtet Birgit Bellmer. „Umzugspläne gibt es schon seit Jahren, und jetzt bekommt Grow Together wohl ein neues Grundstück. Die Regierung will grundsätzlich zustimmen.“

Drei Pädagoginnen kümmern sich um den Nachwuchs, der laut Birgit Bellmer „freundlich, fröhlich und offen ist. Es wird viel gelacht. Man hat das Gefühl, die Kleinen freuen sich, dort zu sein. Sie erkennen an, was ihnen geboten wird“.

Im vergangenen Jahr wurde ein neuer Container als Klassenzimmer gespendet, um weitere Kinder auf die Schule vorzubereiten. „Dort lernen sie auch, Regeln einzuhalten und miteinander zu spielen“, sagt Birgit Bellmer. „Und sie werden dazu erzogen, sich als ein Volk zu verstehen. Bei 13 verschiedenen Volksstämmen ist das nicht so einfach. Im Grow Together singen sie mit Inbrunst die Nationalhymne.“ Ganz nebenbei profitieren von dem Essen, das wochentags im Kindergarten gekocht wird, nicht nur dessen Besucher, sondern an manchen Tagen knapp 200 Sprösslinge.

„Wir sind nicht die Einzigen, die helfen. Unser Beitrag ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Horst Bellmer. Und mit Blick auf Grow Together fügt er hinzu: „Ein Stein ist abgekühlt.“