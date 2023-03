Freiwilligenagentur Stuhr organisiert Ehrenamtsmesse auf Gut Varrel

Von: Sigi Schritt

Freuen sich auf die Ehrenamtsmesse an einem neuen Ort: Gabriele Parke (v.l.), Horst Pittelkow und Christian Andresen von der Freiwilligenagentur in Stuhr sowie Bürgermeister Stephan Korte. © Sigi Schritt

Die Freiwilligenagentur Stuhr veranstaltet anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens eine besondere Ehrenamtsmesse. Ein breites Rahmenprogramm begleitet die Veranstaltung auf dem Gut Varrel. Es werde die größte Ehrenamtsmesse, die es je in Stuhr gegeben habe, sagen die Organisatoren.

Stuhr – In Stuhr gibt es mehr als 120 Vereine und Organisationen, die derzeit händeringend Freiwillige suchen, die sich ehrenamtlich betätigen wollen. Bürgermeister Stephan Korte schätzt, dass insgesamt mehrere hundert Ehrenamtliche für die unterschiedlichsten Bereiche benötigt werden. Eine genaue Zahl könne man nicht nennen, so der Verwaltungschef.

Er freut sich, dass die Freiwilligenagentur Stuhr eine Ehrenamtsmesse organisiert, auf der sich Vereine und Organisationen vorstellen und Interessierte einen Überblick bekommen, in welchen Bereichen sie sich einbringen können.

Gabriele Parke, Horst Pittelkow und Christian Andresen von der Freiwilligenagentur planen seit einigen Monaten die Freiwilligenmesse. Sie soll am Samstag, 24. Juni, von 11 bis 17 Uhr auf Gut Varrel stattfinden. Frühere Messen wurden in der KGS Stuhr-Brinkum und im Rathaus veranstaltet.

Runder Geburtstag soll mit einer Neuauflage gefeiert werden

Mit der Neuauflage wollen die Organisatoren einen besonderen Geburtstag der Freiwilligenagentur an einem anderen Ort und in einem anderen Format feiern. Die Freiwilligenagentur unter dem Dach der Bürgerstiftung wurde 2021, mitten in der Corona-Pandemie, zehn Jahre alt. Aber erst jetzt, so Gabriele Parke, könne man ohne Einschränkungen ein Fest organisieren. Sie wünscht sich, dass sich die Bürger den Termin schon mal vormerken.

Es werde die größte Ehrenamtsmesse, die es je in Stuhr gegeben habe, sagen die Organisatoren. Bisher hätten sich 32 Aussteller angemeldet – das sei Rekord.

Einen Vorgeschmack, was die Besucher erwarten dürfen, gibt Christian Andresen. Auf der Bühne in der Gutsscheune sind stündlich Vorführungen geplant – unter anderem von Gruppen des TuS Varrel und des FTSV Jahn Brinkum. Vor der Bühne haben Aussteller ihre Stände aufgebaut: Die Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege stellt zum Beispiel einen besonderen Anzug vor. Wenn junge Menschen hineinschlüpfen, können sie erleben, welche Einschränkungen Menschen im Alter erfahren können. Die Verkehrswacht Diepholz kommt mit einem Fahrradsimulator auf die Messe.

Das Gut Varrel ist eine Perle als Veranstaltungsort

Im Außenbereich stellt die Feuerwehr zwei Fahrzeuge aus und informiert über deren Einsatz. Die Brandschutzerzieher sind ebenso vor Ort wie die Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr. Die Verkehrswacht bringt Kettcars mit. Bei einem kleinen Parcours sollen die Besucher versuchen, sich nicht ablenken zu lassen. Weiterhin ist das Technische Hilfswerk aus Syke mit dabei.

Das Gut Varrel sei eine Perle als Veranstaltungsort, so Gabriele Parke. Sie hofft, dass sich durch den Erlebnischarakter viele Menschen angesprochen fühlen, die Messe zu besuchen. „Die Messe ist kein Selbstzweck“, ergänzt Christian Andresen. „Wir arbeiten für das Gemeinwohl.“ Deshalb sei es wichtig, dass die Öffentlichkeit komme. Aus Weyhe und Syke hätten die Stuhrer Organisatoren gehört, dass die vergangenen Veranstaltungen dort deutlich mehr Publikum verdient hätten.

Die Messe auf Gut Varrel wird ein Erfolg, sagt Bürgermeister Stephan Korte zu den Organisatoren. „Es braucht einen anderen Rahmen und einen Eventcharakter.“ Der sei jetzt gegeben. Und für die Zukunft könnten sich die Stuhrer Akteure vorstellen, dass die drei Freiwilligenagenturen aus Weyhe, Stuhr und Syke eine gemeinsame Messe auf die Beine stellen.