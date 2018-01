20 Freiwillige springen in den Silbersee

STUHR - Seit fünf Jahren verabschiedet ein privater Freundeskreis sich vom scheidenden Jahr mit einem kurzen Bad im Stuhrer Silbersee. Sprüche wie „Ihr seid doch verrückt“ oder „Wie kann man sich so etwas antun“, schrecken die Initiatoren Daniel Stubbe und Felix Wagner nicht ab.

Wie in den Jahren zuvor hatten die Organisatoren auch diesmal über die sozialen Medien wie Facebook Neugierige gesucht, die bei diesem Event dabei sein wollten.

Rückblende: Vor fünf Jahren waren die Initatioren des Silbersee-Schwimmens mit zehn „Mutigen“ in das vier Grad kalte Wasser gelaufen – diese „kleine Gruppe“ ist mittlerweile mächtig gewachsen.

Und so haben 2017 mehr als 20 Badewillige den Sprung in den Silbersee gewagt. Am Ufer warteten neben einem Lagerfeuer auch warme und kalte Getränke. - sie