Messe „Haustechnik aktuell“ zum neunten Mal in Seckenhausen

Stuhr - Von Lisa-Marie Rumann. Nachwuchsmangel und knappe Kapazitäten: Das sind Probleme, mit denen sich Fachhandwerksbetriebe herumschlagen müssen. Mit diesen Themen beschäftigt sich auch die Messe „Haustechnik aktuell“, die am Donnerstag zum neunten Mal ihre Pforten auf der „grünen Wiese“ in Stuhr-Seckenhausen geöffnet hat.

Das Motto lautet: „Freiräume schaffen.“ Interessierte Handwerksbetriebe können sich auch heute noch einen Überblick verschaffen, wie sie die Herausforderungen des Alltags mit digitalen und zeitsparenden Alternativen meistern können. Aber auch verarbeitende Unternehmen der Elektro-, Bedachungs- und Tiefbaubranche sowie Bauunternehmen, Architekten und Planer sind willkommen.

„Der Grundgedanke dieser Messe ist, dass unsere lokalen Handwerker nicht ganz bis nach Frankfurt zur ISH-Leitmesse müssen, um sich die neuen Trends anzuschauen“, erklärt Siegfried Sanders, Prokurist bei Cordes & Graefe Bremen. Mit der „Haustechnik aktuell“ werden also Produktneuheiten aus Frankfurt zum Branchentreff nach Stuhr geholt und präsentiert.

„Eben für unsere Kunden vor Ort“, betont Michael Hardemann, persönlich haftender Gesellschafter bei Cordes & Graefe Bremen, bei seiner Eröffnungsrede. Er spricht von Mut für neue Ideen und Wege. „Das hat uns stark gemacht.“ Die Transformation der Branche geht unaufhörlich weiter und man müsse die Vertriebsschritte so schnell und smart wie möglich gestalten.

Ein Beispiel dafür ist Virtual Reality (VR). Das Start-up Craftguide hat gemeinsam mit der Firma Cosmo eine VR-Brille entwickelt, die verschiedene Reparaturszenarien darstellt. Wo vorher Videos als Lehrmittel eingesetzt wurden, sollen nun interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitungen Lehrlinge unter anderem das Wechseln von Wärmetauschern beibringen. „Das ist eine ganz andere Stimulation fürs Gehirn“, erklärt Theo Strauß, Mitgründer von Craftguide. „Tja, so kann man in zwei Stunden schon zum Handwerker werden“, so Sanders.

Eine Innovation für Zeitersparnis ist das Tool „CarLoad“. Das Prinzip funktioniert so: Ein Handwerksbetrieb bestellt bis 20 Uhr Material über die Cordes & Graefe Internetseite. Nach Dienstschluss wird das Auto abgeschlossen, aber per App zur Materialbeladung freigegeben. Per Bluetooth-Verbindung zwischen Auto und App kann der Lieferant das Auto öffnen und die bestellte Ware bis zum nächsten Morgen 5 Uhr einladen. So kann der Handwerker direkt den Kunden ansteuern, ohne vorher noch das Auto beladen zu müssen.

„CarLoad“ ist allerdings nur ein Tool des digitalen Vertriebswegs. Monteure sollen auch vor Ort beim Kunden Angebote erstellen können. Mithilfe einer anderen Anwendung sollen zum Beispiel vom Kunden benötigte Elemente eines Badezimmers digital zusammengestellt werden, um noch im Termingespräch eine Preisinfo geben zu können. „Unnötige Wartezeiten durch Bürobearbeitung und Rückrufe fallen so weg“, erzählt Christoph Müller. Er ist Ansprechpartner für Onlinegeschäfte bei Cordes & Graefe. „Möglichst schnell und effektiv sein – das ist das A und O“, so Müller. Und damit entfallen Bürotätigkeiten, die eben auch direkt vor Ort geregelt werden könnten.