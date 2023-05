Freie Wähler Stuhr werten Kriminalstatistik als Verharmlosung

+ © Horst Meyer Bei einer intensiven Diskussion zum Thema „Gewalt an Stuhrer Schulen“ haben sich Pastorin Dr. Tabea Rösler (v.l.), Wolfgang Kitow, Lisa Keikut, Dirk Kleemeyer, Jonas Ring und Jan-Alfred Meyer-Diekena ausgetauscht. © Horst Meyer

Die Freien Wähler Stuhr haben zum Themenabend „Gewalt an Stuhrer Schulen“ eingeladen. Mit der Kriminalstatistik und der Berichterstattung darüber sind sie unzufrieden.

Stuhr – Bürgermeister Stephan Korte und die Landesschulbehörde in Syke werden in nächster Zeit von Wolfgang Kitow hören. So wurde es jedenfalls zum Abschluss des von den Freien Wählern Stuhr im Restaurant Kreuz Meyer angebotenen Informationsabends zum Thema „Gewalt an Stuhrer Schulen“ vereinbart.

Kitow kritisiert Berichterstattung: „Affront gegenüber denjenigen, die Gewalt erleben.“

Vorangegangen war eine intensive Diskussion insbesondere auch mit Jonas Ring und Lisa Keikut, die aktuell die Oberstufe der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Brinkum besuchen. Kitow zeigte sich begeistert von einer Umfrage an der KGS zu Thema Gewalt, die von der Schülervertretung initiiert und durchgeführt wurde.

Jonas Ring berichtete, dass sich etwa ein Drittel der Schüler beteiligt hätte, und dass die Umfrageergebnisse derzeit ermittelt werden. Für Kitow ein Leuchtturmprojekt, das nach seiner Kenntnis in der Region einzigartig ist.

Das Ergebnis dieser Umfrage wird möglicherweise auch den Eindruck relativieren, der nach Veröffentlichung der Kriminalstatistik bei Lesern dieser Zeitung entstehen konnte. „Durch die Überschrift ,Alles sehr unauffällig‘ wird der Eindruck erweckt, dass hier alles in Ordnung ist“, bemängelte Wolfgang Kitow. In der Überschrift sieht er einen „Affront gegenüber denjenigen, die Gewalt erleben“. Pastorin Dr. Tabea Rösler wertet den Artikel dagegen eher in Richtung „ich fühle mich hier nicht im Brennpunkt“.

Auch das eine Wertung, die Kitow nicht so stehen lassen möchte. „Nach der Statistik finden Körperverletzung, Mobbing und Beleidigung hier nicht statt. Vandalismus etwas“, schließt er aus der Angabe von zehn Vandalismusfällen im Jahr 2022.

Im Gespräch mit der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann will er dagegen erfahren haben, dass von einer Vielzahl nur diese zehn Fälle zur Anzeige gebracht wurden. Er sieht ein großes Dunkelfeld, das ein Vielfaches der zur Anzeige gelangten Fälle beträgt. „Fälle, für die ein Verursacher gar nicht erst gesucht wird und für deren Beseitigung die Allgemeinheit zahlt“, bemängelt er.

Gruppe fordert mehr Personal an Schulen

Jan-Alfred Meyer-Diekena macht deutlich, dass es in der Diskussion nicht darum gehe, Versäumnisse anzuprangern. Man wolle vielmehr nach Lösungen suchen, um diese Zustände abzustellen.

Ein Lösungsansatz könnte beispielsweise der Einsatz von Tutoren oder Paten an den Schulen sein, die für das Thema sensibilisieren und die als Ansprechpartner bereitstehen, wenn derartige Vorfälle beobachtet werden. Aber auch die Kommune ist gefordert. Jeder Fall müsse zur Anzeige gelangen, um zumindest die Chance zu wahren, Verursacher zu ermitteln.

Jonas Ring weist darauf hin, dass dieses Modell an der KGS bereits praktiziert werde. Es stehen nach seiner Einschätzung aber zu wenig Ansprechpartner zur Verfügung. Hier könnten möglicherweise engagierte Eltern aushelfen. Wobei gleichzeitig festgestellt wird, dass das Interesse von Eltern an dem, was in der Schule geschieht, allgemein abnimmt.

Eine Lösung sieht die Gruppe auch im verstärkten Einsatz von Personal an den Schulen. Sozialarbeiter oder auch Personen mit hoher sozialer Kompetenz könnten dazu beitragen, dass „ein effektives Lernen ohne Gewalteinflüsse ermöglicht wird“, wie Wolfgang Kitow diesen Vorschlag zusammenfasste.