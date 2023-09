Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft: So gelingt der berufliche Neustart in Stuhr

Von: Andreas Hapke

Werben für das umfangreiche Angebot der Koordinierungsstelle: (v.l.) Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske, pädagogische Kos-Mitarbeiterin Julia Bäcker und Kos-Leiterin Kathrin Würdemann. © Andreas Hapke

Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft hat ihr neues Programm vorgestellt. Stuhr ist seit Juli vergangenen Jahres Mitglied des Trägervereins und profitiert davon unter anderem durch individuelle Beratungen für Berufsrückkehrerinnen. Nicht alle Termine wurden im ersten Jahr wahrgenommen.

Stuhr – Die Koordinierungsstelle (Kos) Frauen und Wirtschaft hat sich die berufliche und betriebliche Frauenförderung auf ihre Fahnen geschrieben. Von deren Programm profitiert seit rund einem Jahr auch Stuhr. Die Kommune ist als einzige des Landkreises Diepholz Mitglied der Kos.

Frauen steigen häufig „unter Wert“ wieder in den Beruf ein

Achtsamkeit, Resilienz, Stressbewältigung – um solche Themen dreht sich das „vielfältige“ Angebot der Kos laut Julia Bäcker, die für Stuhr zuständige pädagogische Mitarbeiterin. Dafür arbeitet das Projekt entweder mit regionalen Bildungsträgern zusammen oder nutzt deren Veranstaltungsorte für „verschiedene eigene Formate“. Die Palette reicht von der Netzwerkhilfe über Schulungen in Word und Excel bis hin zu individuellen Beratungen zur Bewerbung und zur Suche nach dem Traumberuf.

„Einen Job bekommt man immer“, stellt Bäcker fest. Doch Frauen, die aus der Elternzeit zurückkehrten, fehle es oft an Selbstbewusstsein. „Sie waren beruflich erfolgreich, dann lange raus und stapeln erst mal tief. Wir motivieren sie, etwas zu fordern, denn: Ihre Verhandlungsposition ist gut.“

Dass Frauen häufig „unter Wert einsteigen“, weiß auch Kos-Leiterin Kathrin Würdemann. Führungspositionen in Teilzeit? „Das wird nicht gerne gesehen“, sagt sie. Vielmehr würden Frauen erst einmal einen „Karriereschritt nach unten“ machen.

Individuelle Beratungen starten am 8. September

An der fachlichen Qualifikation scheitere es nicht, ergänzt die Stuhrer Gleichstellungsbeauftragte Nicole Feldmann-Paske. Es gehe eher darum, wie Frau ihre Fähigkeiten wieder in den Beruf einbringen könne. Und: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stehe nach wir vor im Raum. „Die Frauen müssen das ausbalancieren, obwohl es ein gesellschaftliches Thema ist.“

Laut Feldmann-Paske hat sich der Brinkumer Treffpunkt „Sie(h)da“ als Ort für das Kos-Programm bewährt. Deshalb gehen dort auch im zweiten Jahr die Angebote über die Bühne. Zweimal pro Monat lädt Julia Bäcker jeweils von 9 bis 12 Uhr zu einstündigen, individuellen Beratungen an.

„Beruflicher Neustart – Mit Schwung in den Herbst“ und „Bewerbungsmappencheck“ heißen die Themen am 8. und 27. September. Die Fragen „Elternzeit und dann?“ sowie „Beruflich durchstarten! Was will ich eigentlich?“ stehen am 13. beziehungsweise 25. Oktober im Fokus. Am 10. November gibt es noch einmal den „Bewerbungsmappencheck“, am 22. November eine Sprechstunde zur „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Es folgen die Beratungen „Wie finde ich meinen Traumjob?“ (8. Dezember) und „Realitätscheck: Wie ist das Jahr beruflich gelaufen?“ (20. Dezember).

Anmeldungen nehmen die Kos unter 04431/85 472 oder Nicole Feldmann-Paske unter gleichstellungsbeauftragte@ stuhr.de entgegen.

Positives Fazit nach dem ersten Jahr Aufbauarbeit

„Schwierig zu sagen“ ist laut Bäcker, wie sich die Resonanz auf die Kos-Angebote im ersten Jahr darstellte. „Wir hatten ja gerade Sommerferien, es läuft jetzt erst wieder an. Generell ist da definitiv noch Luft nach oben.“ Es gebe Beratungstermine, die verpufften. Zu bedenken sei, dass die Kos nur Frauen aus Niedersachsen beraten dürfe.

„Aus dem ersten Jahr Aufbauarbeit gehen wir aber mit einem positiven Fazit raus“, sagt Nicole Feldmann-Paske. Ihrer Auskunft nach wurden zwischen Anfang September 2022 und Ende März 2023 elf Beratungstermine wahrgenommen.

Für ihr neues Programmheft „Neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ hat die Kos bewusst einen größeren Verteiler gewählt. Laut Würdemann liegt es in Arztpraxen, Kitas, Volkshochschulen und öffentlichen Orten aus, um vom „Mitnahmeeffekt“ zu profitieren. „Wir sind nicht so bekannt, dass die, die uns bräuchten, auch von uns wissen“, sagt sie. „Wir leben viel von den Empfehlungen jener Frauen, die uns schon kennen“, fügt Bäcker hinzu.

Eine von landesweit 25 Koordinierungsstellen

Sämtliche Veranstaltungen sind auch im neuen Flyer des Treffpunkts „Sie(h)da“ an der Jupiterstraße 1 aufgeführt. Darüber hinaus ist die Homepage der Gemeinde Stuhr mit dem Online-Auftritt der Kos verlinkt.

Die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft in finanzieller Trägerschaft des Landkreises Oldenburg, der Städte Oldenburg und Delmenhorst sowie der Gemeinde Stuhr wird maßgeblich gefördert aus Mitteln des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union. Sie ist eine von landesweit 25 Koordinierungsstellen.

Information

Weitere Informationen, Fördermöglichkeiten und Workshophinweise für Frauen und speziell für Berufsrückkehrerinnen online unter www.frauen-und-wirtschaft.de.