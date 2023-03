Equal Pay Day und Internationaler Frauentag: Treffpunkt „Sie(h)da“ in Stuhr-Brinkum öffnet Türen zum Doppelpack

Von: Andreas Hapke

Das Plakat zur Veranstaltung zeigen Nicole Feldmann-Paske (l.) und Amrei Runte-Laue. © Andreas Hapke

Einen Eindruck von dem umfangreichen Angebot des Treffpunkts „Sie(h)da“ in Brinkum erhalten die Besucher am Samstag, 11. März, bei einem Tag der offenen Tür. Anlass der Veranstaltung sind der Equal Pay Day und der Internationale Frauentag in der kommenden Woche. Das Programm beinhaltet neben Ausstellungen und Infos auch einige Schnupperkurse.

Brinkum – Viel hat nicht gefehlt, und die beiden Aktionen wären auf ein- und denselben Tag gefallen: In diesem Jahr wird der Equal Pay Day am 7. März begangen, für den 8. März steht wie immer der Internationale Frauentag im Kalender. Dem Förderverein des Brinkumer Treffpunkts „Sie(h)da“ ist dieser Doppelpack eine besondere Veranstaltung wert: Er lädt für Samstag, 11. März, zu einem Tag der offenen Tür in die Räume an der Jupiterstraße 1 ein. Jeder ist zwischen 15 und 18 Uhr willkommen.

Auf Missstände bei der Umsetzung von Frauenrechten hinweisen

Der Equal Pay Day als internationaler Aktionstag, der symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern markiert, fiel laut der Stuhrer Gleichstellungsbeauftragten Nicole Feldmann-Paske bei ihrem Amtsantritt vor sieben Jahren noch auf den 22. März. Immerhin, so könnte man meinen, verringert sich die Differenz des Verdienstes von Mann und Frau kontinuierlich. Andererseits dürfte es bei dem Tempo noch eine Weile dauern, bis der symbolträchtige 1. Januar erreicht ist.

Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins, Amrei Runte-Laue, wird Nicole Feldmann-Paske nicht müde, auf diesen und andere Missstände bei der Umsetzung von Frauenrechten hinzuweisen. Rollenstereotype, Unterrepräsentanz, Unvereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, gefährliche Situationen für Gebärende durch fehlende Geburtenstationen, Altersarmut von Frauen, Gewalt gegen Frauen sowie die Diskussion über geschlechtergerechte Sprache – all dies spiegele die mangelnde Anerkennung von Frauenthemen in der Gesellschaft wider, finden die beiden. Mit seinen regelmäßigen Angeboten will der Treffpunkt seit fast 26 Jahren Frauen in die Lage versetzen, ihren Zielen erfolgreich nachzugehen.

Zwei Ausstellungen haben die Organisatorinnen in den Fokus des Tags der offenen Tür gestellt: Bei „Altersarmut – gibt es in Zukunft nicht mehr“ handelt es sich um ein künstlerisches Crossover Projekt von René Globisch und Dörthe Siemers-Wulff. Es „soll eine Brücke bauen zwischen Frauen und jungen Männern, um zu zeigen, dass sich in der jüngeren Generation immer mehr Männer für das Thema der Gleichberechtigung von Frauen weltweit einsetzen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Bilder stellen eine Näherin dar. Sie steht symbolisch für alle Frauen, die hart für die Gleichbehandlung arbeiten – und oft zusätzlich noch eine Familie managen.

Blick hinter die Kulissen des Treffpunkts

„Machen Sie mehr aus Ihrem Minijob“ fordert das Jobcenter der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden in einer Präsentation auf. Die Ausstellung biete vielfältige Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Wiedereinsteigende und alle Interessierten, heißt es in der Mitteilung weiter. Vor allem gehe es um eine Sensibilisierung bezüglich der Chancen und Risiken eines Minijobs. Die Beauftragten des Jobcenters für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt sind vor Ort ansprechbar.

„Wir wollen Daten, Zahlen und Fakten mit der Kultur in Einklang bringen“, verrät Nicole Feldmann-Paske. Mehr noch: Für einen Blick hinter die Kulissen des Treffpunkts hat der Förderverein ein Programm mit Info-Tischen und Schnupperkursen zusammengestellt. „Wir wollen die gesamte Breite des Treffpunkts niederschwellig darstellen.“ Bei dieser Gelegenheit lernen die Besucher auch die Personen kennen, die im „Sie(h)da“ tätig sind.

Hebamme Wiebke Sydow etwa informiert über Kurse und Akupunktur, während Birgit Wrede zu einem Schnupperkurs Achtsamkeit und Entspannung einlädt (14.30 Uhr). Für die Erste Hilfe am Kind ist ebenfalls ein Schnupperkurs vorgesehen (15.30 Uhr). Das „Experimentelle Konfliktrollenspiel“ startet als Hörspiel um 16.30 Uhr.

„Guter Querschnitt des Angebots“ abgebildet

Außerdem stellen sich der Nähtreff „Jacke wie Hose“, der Elterntalk, die Gewaltberatungsstelle, die Gruppe „Frau trifft sich“ für Frauen ab 60 Jahren, die Lernwerkstatt Büffelstübchen mit ihrem Sprachunterricht für Mütter sowie die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft über den gesamten Nachmittag vor. Amrei Runte-Laue sieht damit einen „guten Querschnitt des Angebots“ im „Sie(h)da“ abgebildet. Es soll dazu beitragen, dass Frauen die „Entscheidungsmacht, Handlungsfähigkeit und Souveränität bei sich und anderen anerkennen und dass sie Selbstbewusstsein aufbauen, das ihnen wiederum dabei hilft, ihre Ziele zu verfolgen“, wie es in der Mitteilung steht.

„Wir sagen immer Treffpunkt, aber es ist ein Programm-Treffpunkt“, erklärt Nicole Feldmann-Paske die Funktion des „Sie(h)da“. Sie spricht von einem „netten Zusammensein in diversen Kursen. Aber ohne Anmeldung geht es nicht.“

Im Gegensatz zum 11. März: Für den Tag der offenen Tür sind keine Anmeldungen notwendig. Kaffee, Kuchen und Tee stellt der Förderverein bereit.