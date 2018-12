Frau räumt Geldwäsche ein

Stuhr/Syke - Von Dieter Niederheide. Wegen Geldwäsche hat der Strafrichter des Amtsgerichts Syke eine Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 200 Euro (120 Tagessätze zu je zehn Euro) unter Vorbehalt verurteilt. Die Geldstrafe setzte er für die Dauer eines Jahres zur Bewährung aus. Zuvor war die Frau, die zur Tatzeit in Stuhr lebte, noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Das Urteil entsprach dem Antrag des Staatsanwaltes. Laut Anklagevorwurf hatte die Frau von 600 000 Euro, die ihr Ehemann bei einer Firma, für die er tätig war, veruntreute, (er ist deswegen bereits von einem Gericht in Bremen zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden), einen Betrag von 25 000 Euro abgezweigt. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, das Geld auf ein Konto überwiesen zu haben, das sie bei einem Geldinstitut in Syke neu eingerichtet haben soll. Dann transferierte sie laut Anklage davon 18 000 Euro auf ein weiteres Konto und beglich die Rechnung eines Möbelhauses.

Weil das Geld aus einer Straftat herrührte, ordnete der Strafrichter die Einziehung des Geldwertes in Höhe von 25 000 Euro an. Den Betrag soll die Frau an die von ihrem Ehemann geschädigte Firma zahlen.

In der Hauptverhandlung im Syker Gerichtssaal gab die Angeklagte zunächst an, dass sie zum Zeitpunkt, als sie die 25 000 Euro auf das neu eingerichtete Konto in Syke überwiesen hatte, von den Machenschaften ihres Mannes nichts gewusst habe. Dass dem nicht so war, wurde klar, als ihr der Strafrichter ihre Aussage aus einem zivilrechtlichen Verfahren beim Oberlandesgericht Celle vorhielt. Darin wurde deutlich, dass ihr nicht verborgen bleiben konnte, dass das Geld aus einer Straftat des Ehemannes stammte.

Der Strafrichter baute der Angeklagten eine sprichwörtliche „goldene Brücke“, als er im Einverständnis mit dem Anklagevertreter signalisierte, dass eine Verwarnung mit Geldstrafe unter Vorbehalt für den Fall eines glaubhaften Geständnisses im Raum stehe. Der Strafrichter ging von einer Ausnahmesituation der Angeklagten zum damaligen Tatzeitpunkt aus.

Der Strafrichter merkte weiter an, dass es sich bei der Straftat nicht um den klassischen Fall von Geldwäsche handelte. Die Angeklagte, der einen Rechtsanwalt aus Syke zur Seite stand, räumte die Vorwürfe schließlich ein. Der Verteidiger wies in seinem Plädoyer auf die damalige Notsituation der Mandantin hin, die sich damit konfrontiert sah, dass ihr Ehemann Geld veruntreut hatte. Der Strafrichter betonte in der Urteilsbegründung, dass die Frau die Tat nicht geplant habe. Es sei eine Kurzschlussreaktion gewesen.