Frau boxt Frau bei Streit um Pferd: 300 Euro Strafe

Stuhr - Bei einem Streit um ein Pferd hat eine Frau in einer Pferdebox eines Stalls in Stuhr einer anderen Frau in den Magen geboxt. Dafür verurteilte sie jetzt der Jugendrichter des Amtsgerichts Syke wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 300 Euro (30 Tagessätze zu je zehn Euro) nach dem Erwachsenenstrafrecht.

Es war an einem Tag im November zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den Frauen gekommen, weil die Pferdehalterin ihr Tier wieder mitnehmen wollte. Sie war mit dem Stand der vereinbarten Ausbildung des Pferdes durch die Angeklagte nicht einverstanden.

Die Angeklagte gab an, dass sie bei dem Streit von dem Freund der Pferdehalterin geschubst wurde. Geboxt habe sie die Pferdebesitzerin nicht. Diese sagte aus, dass die Angeklagte das Tier so ausbilden sollte, dass es geritten werden kann. An jenem Tag habe sie erwartet, dass sie ihr das Pferd unterm Sattel vorführe. Im Voraus habe sie vom vereinbarten Preis für Unterkunft und Futter 200 Euro angezahlt, der Rest sollte am Ende fließen. Es habe eine Rangelei um das Pferd gegeben, dann sei sie geschlagen worden. An einen Schlag gegen den Oberschenkel, von dem in der Anklage die Rede war, erinnerte sie sich nicht, gab aber zwei Schläge in den Bauch an. Der Freund der Tierhalterin bestätigte die Schläge.

Auch die Angeklagte bot zwei Zeugen auf, von denen einer aussagte, dass sie nicht handgreiflich geworden sei. Der zweite konnte sich nicht mehr genau erinnern, wie er sagte. Er gab aber an, dass die Angeklagte vom Begleiter der Pferdebesitzerin geschubst wurde. Den Jugendrichter überzeugten die Aussagen der Halterin und ihres Begleiters mehr. „Was ihre Zeugen geboten haben, grenzte an einer Falschaussage“ hielt er der Angeklagten vor. Die Staatsanwältin hatte eine Geldstrafe von 450 Euro beantragt. nie