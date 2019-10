63 Franzosen in Brinkum zu Gast

Es ist bereits der 40. Besuchsaustausch, der in diesem Jahr mit einer Reisegesellschaft aus der französischen Gemeinde Écommoy stattfindet. Seit 1980 gibt es die gegenseitigen Besuche von Jugendgruppen des Brinkumer SV, des FTSV Jahn Brinkum und des Brinkumer Schützenvereins mit Partnervereinen der Gemeinde Écommoy. Zuletzt im Oktober 2018 waren 45 deutsche Jugendliche und ihre 20 Betreuer in Écommoy zu Gast. Seit Beginn des Austauschprogramms haben sich insgesamt etwa 1800 Jugendliche und Erwachsene an den gegenseitigen Besuchen beteiligt.

Brinkum - Fast mit einer Punktlandung trafen die 63 französischen Gäste am Sonnabend gegen 10 Uhr mit ihrem Bus an der KGS Brinkum ein und wurden dort herzlich begrüßt. „14 Stunden waren sie auf der gut 1 100 Kilometer langen Strecke unterwegs“, berichtete Heiko Chichala aus dem Brinkumer Organisationskomitee. Écommoy liegt 20 Kilometer südlich von Le Mans und zwei Autostunden südwestlich von Paris.

Nach dem offiziellen Empfang in der Mensa der KGS durch die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother und den Vorsitzenden des Organisationskomitees Stefan Hoyer wurden die Besucher auf die gastgebenden Familien verteilt. „Etwa Zweidrittel kennen sich von den vorherigen Reisen, für den Rest haben wir neue Gastfamilien gesucht und gefunden“, erzählte Stefan Hoyer von den Bemühungen, innerhalb kurzer Zeit passende Gastgeber zu engagieren. „Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches und interessantes Programm gestaltet haben, welches unseren französischen Freunden die deutsche Kultur und das Leben in Deutschland ein wenig näher bringt“, sagte Hoyer in seiner Begrüßung.

„Es ist schön zu sehen, dass die Tradition der gegenseitigen Besuche nach so langer Zeit aufrecht erhalten wird“, würdigte Sigrid Rother das Treffen in ihrem Grußwort. „Wir sind heute dafür verantwortlich, Europa gemeinsam zu gestalten und dafür einzutreten. Als Grundlage dient auch die Deutsch-französische Freundschaft, die durch persönliche Begegnungen und Beziehungen gepflegt und in diesen Tagen auch durch Sie vertreten wird“, lobte sie.

+ Begrüßen die französischen Gäste in der Mensa der KGS (v.l.): Stuhrs stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother, Übersetzerin Mareike Spratte und Stefan Hoyer, Vorsitzender des Brinkumer Organisationskomitees.

Die jeweiligen Wortbeiträge wurden gekonnt von Mareike Spratte aus dem Orga-Komitee ins Französische übersetzt. Die 24-jährige Studentin mit früherem Leistungskurs Französisch an der KGS-Leeste ist beruflich im SOS-Kinderdorf in Worpswede tätig. Eine knappe Woche mit einem vollen Programm wartet auf die französischen Gäste. Gemeinsame sportlichen Aktivitäten sowie eine Tagesfahrt nach Hamburg stehen dabei im Mittelpunkt. Aber auch ein Besuch im Jumphouse Bremen, Schwimmen, Bowling, eine Halloweenparty und Luftgewehrschießen sind von den Gastgebern zur Unterhaltung vorbereitet worden. Auch die Freizeit mit den Gastfamilien und individuelle Aktivitäten sollen nicht zu kurz kommen.

Am 1. November endet das Besuchsprogramm mit einer „Soirée d‘adieu“ – der Abschiedsparty in der Varreler Gutsscheune. „Noch in der Nacht, gleich nach dem Ende der Veranstaltung starten die französischen Gäste die Rückreise“, so Stefan Hoyer. „Erfahrungsgemäß werden Tränen fließen, weil man sich von guten Freunden für ein Jahr verabschieden muss.“