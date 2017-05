Französische Musiker empfangen

Die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother hat gestern Morgen die Mitglieder der Musikschule L’Orée de Bercé Belinois aus der Partnergemeinde Ecommoy im Rathaus begrüßt. Im Anschluss ging es für Gäste und Gastgeber in den Kletterpark Verden und am späten Nachmittag nach Bruchhausen-Vilsen, wo die 26 Jugendlichen und zwölf Erwachsenen aus Frankreich sich auf das abendliche Konzert mit dem Jugendsinfonieorchester der Kreismusikschule vorbereiteten. Heute steht ein Besuch in Bremen auf dem Programm mit einem Picknick an der Weser. Um 19 Uhr beginnt das zweite Konzert mit dem Jugendsinfonieorchester auf Gut Varrel. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Danach steigt die Abschlussparty, bevor die Gäste morgen früh wieder die Heimreise antreten. - sb/Foto: Jysch