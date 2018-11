Stuhrer CDU stellt Bürgermeister-Kandidat Frank Holle vor

Frank Holle tritt als Bewerber für das Bürgermeisteramt in Stuhr an.

Stuhr - Von Sigi Schritt. Wer soll in Stuhr Nachfolger von Bürgermeister Niels Thomsen werden? Die CDU als stärkste Fraktion und der CDU-Gemeindeverband haben in den vergangenen Wochen gesucht und Samstag ihren Kandidaten vorgestellt: den Tarmstedter Samtgemeindebürgermeister Frank Holle.

Die Suche nach neuen Herausforderungen gehört zum Leben des 50-jährigen Vaters von drei Kindern. Aufgewachsen in Tarmstedt machte Holle dort sein Abitur, absolvierte in Bremen eine Lehre zum Versicherungskaufmann und studierte später Rechtswissenschaften in Kiel.

Der Jurist spezialisierte sich und arbeitete in seiner Heimat als Fachanwalt für Familienrecht. Holle fungierte als Notar-Stellvertreter, doch er stand am Scheideweg: Notar werden oder was ganz anderes machen? Aus einer Bierlaune heraus - wie er sagt - bewarb er sich als Bürgermeister - prompt wurde er es auch. Er ging in seinem (Traum-)Job auf und vergrößerte sein Netzwerk mit Kontakten in die Landes- und Bundesregierung und bis hinein ins Europaparlament.

Für Ralph Ahrens, Vorsitzender des CDU Gemeindeverbands, und Frank Schröder, Vorsitzender der Ratsfraktion der Christdemokraten, sei Holle „ein sehr guter Kandidat“, der „nicht nur den Bürgern zuhören kann, wo der Schuh drückt“, sondern auch in der Lage sei, eine Verwaltung zu führen. In Stuhr ist sie ja laut Schröder so groß wie ein mittelständisches Unternehmen.

Holle will Bürgermeister aller Bürger werden und hofft, dass auch andere Ratsparteien ihn unterstützen. Doch zunächst wollen der CDU-Vorstand und die Fraktion ihren Kandidaten durch eine Mitgliederversammlung bestätigen lassen.