Frank Eickhorst – mehr als nur König von Fahrenhorst

Fahrenhorst – Im Schützenverein Fahrenhorst erfolgte am Sonntag bei der Proklamation ein großer Wachtwechsel: 17 neue Könige, Königinnen und Gefolge wurden vom Vorsitzenden Christian Seevers in der von ihm gewohnten lockeren und humorvollen Form gekrönt.

Diesem Akt war ein ereignisreiches Fest vorausgegangen. Vor allem deshalb, weil die Kastendieker Schützen den Fahrenhorster König Malte Brodtmann, der in Fesenfeld und damit auf Kastendieker „Hoheitsgebiet“ wohnt, nicht ziehen lassen wollten. Sie hatten eine Zollschranke errichtet und boten dem Festzug nur gegen die Auslieferung von Naturalien freies Geleit.

Am Samstag hatte es zum Auftakt bereits einen Festzug durch Fahrenhorst gegeben, bei dem die Damenkönigin Janika Schulenberg abgeholt wurde. Diesen Festzug hatte der Spielmannszug Groß und Klein Köhren begleitet.

Beim Festumzug am Sonntag sorgten die Klosterbachtaler für Musik, und sie blieben nach der Ankunft auf dem Festplatz auch noch ein Weilchen für ein Platzkonzert. Im Festzelt gab es an beiden Tagen ein Kaffee- und Kuchenbüfett und auf dem Platz sorgten ein Kinderkarussell und mehrere Buden für Unterhaltung, während an den Schießständen um Pokale, Preise und die Königswürden geschossen wurde.

Überrascht war der Vorsitzende von der großen Beteiligung an den Schießwettbewerben. Bei den Damen erzielten vier der zehn Teilnehmerinnen am Königsschießen alle 30 möglichen Ringe, sodass hier die Stechschüsse über den Titel entscheiden mussten. Noch größer war die Beteiligung der Schützen, denn unter den Teilnehmern am Königsschießen zählte der Vorsitzende elf echte Kandidaten, die also nicht in der Sperrfrist lagen.

Im Rahmen des Schützenfestes hatte der Vorsitzende mehrere Mitglieder für deren langjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt: Claus Rogge, Reinhard Fontein (25 Jahre), Detlef Grams, Dirk Seevers (40 Jahre); Hermann Kober, Rolf Kobiella, Gerd Kobiella, Helmut Schäpe, Werner Schierholz und Ewald Adams (50 Jahre).

Pünktlich um 20 Uhr marschierten die Mitglieder ins Festzelt zur Proklamation ein. Hier wurde es eng, zumal auch Delegationen aus mehreren benachbarten Schützenvereinen gekommen waren, um den neuen Majestäten zu gratulieren und mit ihnen zu feiern. Bevor der stellvertretende Vorsitzende Hermann Hüneke ihm die Königskette abnahm, bedankte sich Malte Brodtmann in einer emotionalen Rede bei seinem Adjutanten Andreas Schröder für die wunderbare Zusammenarbeit.

Bei der Proklamation gab es eine große Überraschung, denn Frank Eickhorst wurde nicht nur als neuer König proklamiert, sondern auch als „Kaiser von Fahrenhorst“. Er hatte bereits 1993 die Königswürde errungen und durfte daher auch am Wettbewerb um den Titel „König der Könige“ teilnehmen, den er gewann.

Im Anschluss an den Ehrentanz sorgte DJ Teasy für beste Partystimmung beim Königsball. bt

Das neue Königshaus: Nachwuchskönig Elias Albers; Nachwuchskönigin Leyla Czelinski; Kinderkönig Kai Woiwode; Kinderkönigin Emma Höhncke; Jugendkönig Corvin Meißner; Alterskönig Friedhelm Bagge; Königin der Königinnen Anja Werner; König der Könige Frank Eickhorst; Damenkönigin Anke Clausen; Damen-Vizekönigin Marion Heider; 3. Damenkönigin Franziska Scharf; Adjutantin Marion Heider. Schützenkönig Frank Eickhorst; Adjutant Kevin Brode; Vizekönig Malte Brodtmann; 3. König Christian Hart; Volkskönig Marco Mens.