32. Stuhrer Weihnachtsmarkt: Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

40 Absagen für den Stuhrer Weihnachtsmarkt hat es in diesem Jahr gegeben. Nicht die Organisatoren mussten in diesen sauren Apfel beißen, sondern Aussteller, die es nicht ins Programm geschafft haben. „Die Erfolgsgeschichte schreibt sich fort“, sagt Henning Sittauer von der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu).

Stuhr - Noch bis vor Kurzem hätten sich Interessenten gemeldet, die auf das nächste Jahr vertröstet werden mussten. Schließlich sei der Standplan schon Ende August in trockenen Tüchern gewesen. Die insgesamt 108 Beschicker verteilen sich aufs Rathaus (41) und aufs Außengelände (67). Dort steht ein großes Zelt, in dem allein 32 Anbieter Platz finden.

Gemeinsam laden die Gemeinde und die Isu zur 42. Auflage der Veranstaltung am kommenden Wochenende ein. Der Startschuss fällt am Samstag um 14 Uhr mit der Begrüßung durch die erste stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother und mit Musik der Musikfreunde Stuhr. Am Sonntag geht es um 11 Uhr los.

Wildfleisch-Burger als kulinarische Neuheit

Sittauer spricht von einem vielfältigen Angebot und verweist auf die 17 Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Als Beispiele nennt er wiederverwertbare Produkte wie Pausenbrottaschen, Lichtobjekte aus Ton, beleuchtete Holzartikel, selbst gemachte Holzskulpturen und Kleidung des Geschäfts „Stuhrer Schätzchen“ aus Groß Mackenstedt, das sich als neues Isu-Mitglied präsentiert.

Zu den kulinarischen Neuheiten zählen Wildfleisch-Burger, die Pasta- und Champignonpfanne sowie – wer hätte das gedacht? – Nackensteaks im Brötchen. „Die hatten wir wirklich noch nicht“, sagt Sittauer.

Auf dem Außengelände ist das Bungee-Trampolin weggefallen. „Das musste im Dunkeln schon abgebaut werden“, erklärt Sittauer. Nach Ersatz habe die Isu nicht gesucht. „Es gibt ein Karussell und andere Angebote für Kinder.“ Die Kunstschule Stuhr ist nur noch mit einem Stand vertreten, nicht mehr mit eigenem Programm. Laut Sittauer sind andere Mitmachangebote und der Flohmarkt mehr nachgefragt. An dem umfangreichen Rahmenprogramm (siehe Infokasten) beteiligt sich auch die Stuhrer Kirche, die für Samstag, 17 Uhr, zu einer Lichterkirche einlädt. Um 18 Uhr beginnt dort ein Orgelkonzert. Zu den Aufführungen im Ratssaal kann sich der Besucher Kaffee und Kuchen schmecken lassen.

Weihnachtsmarkt Stuhr: Hauptsächlich Hobbykünstler dabei

Bei 70 Prozent der Aussteller handelt es sich um Hobbykünstler, darunter auch einige aus Stuhrs Partnerstädten. Die Gäste aus dem lettischen Sigulda bringen Tischdecken mit, die aus dem polnischen Ostrzeszów Glas- und Holzkunst. „Das freut uns.“ 20 Prozent der Stände entfallen auf die Gastronomie, zehn Prozent auf „Sonstiges“ wie Spiele und Unterhaltung. Für alle Anbieter gilt: Im Schnitt müssen sie in diesem Jahr eine um 30 Prozent höhere Standmiete entrichten.

Zum Inventar des Weihnachtsmarkts zählen inzwischen die Alpakas am Eingang („Viele Kinder wollen dann gar nicht mehr weitergehen“) und der Weihnachtsmann, der sich an beiden Tagen um 17 Uhr die Ehre gibt. Die Isu selbst verlost wieder 800 bis 900 Preise.