Folk, Folk und noch mal Folk

Stuhr - Von Andreas Hapke. Der März ist ein Monat für Folkfans. Gleich drei Veranstaltungen drehen sich um diese Musikrichtung, beginnend mit dem Konzert der Aberlours am Wochenende. Hinzu kommen eine Ausstellung, ein Musicalabend und Kultur für Kurze.

Wenn die Aberlours am Samstag um 20 Uhr in Stuhr auftreten, dann weht ein Hauch von Rockgeschichte durch den Ratssaal. Denn Klaus Adolphi, damals bekannt als Frontmann der Gruppe Horch, gründete die Celtic-Folkrock-Combo 1999 als Support für Jethro Tull. In der Folge entstanden vier Alben, die in rund 1 000 Konzerten und auf diversen Festivals in Deutschland, der Schweiz, Österreich und England präsentiert wurden. Die Gruppe kommt diesmal als Trio mit neuem Songmaterial nach Stuhr. Laut Mitteilung zählen The Aberlours zu den wenigen deutschen Celtic-Rock-Bands, die ein internationales Niveau erreicht haben. Sie sind im Folkbereich ebenso zu Hause wie auf Metalfestivals à la Wacken und Klassik- oder Mittelalterevents wie das Festival Mediaval in Selb. Ihre Lieder erzählen „wildromantisch-skurrile Geschichten“ aus dem alten Irland, Schottland, England und Nordamerika – und zwar „getragen von Speedfolk, Worldbeat und keltischem Mystic-Celtic Folk‘n‘Beat“. Die Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Nach einem Jahr Pause ist Stuhr wieder Teil des Festivals „Women in (e)motion“. Die finnische Formation Enkel gastiert am Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr im Rathaus. Neben der laut Mitteilung „üblichen Verrücktheit finnischer Bands“ bringe die Gruppe genügend Temperament und Ideenreichtum mit, um die Facetten der traditionellen Volksmusik aufzuzeigen. Trotz aller scheinbaren Respektlosigkeit bewahre sie den ursprünglichen Zauber und die unbändige Kraft der überlieferten Musik. Das Quartett aus Helsinki hat bisher zwei Alben veröffentlicht, die übersetzt „Hochzeitsnacht im Pfarrhaus“ und „Wir sind Enkel“ heißen. In ihren Liedern beschäftigen sich die Frauen mit Liebe, Abschied, Meer und Seen sowie mit den feucht-fröhlichen Fähren zwischen Finnland und Schweden – das Ganze in Form von Polka, Walzer und schottischen Rhythmen. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Den Reigen der Folk-Veranstaltungen komplettiert das Irish Spring Festival am Samstag, 21. März, über das wir bereits ausführlich berichteten. Niall Hanna und Stephen Loghran, die David-Munnely-Band mit Sängerin Anne Brennan sowie die Gruppe Connla und Step-Tänzerin Aneta Dortová bilden ab 20 Uhr das Line-up auf Gut Varrel. Kosten: 25 Euro, ermäßigt 22 Euro.

Ebenfalls auf Gut Varrel gehen am Freitag, 27. März, um 20 Uhr die Musical Starlights über die Bühne, zum fünften Mal präsentiert von Voice Over Piano. Die Besucher erwartet ein Abend mit abwechslungsreichen Melodien aus verschiedenen Genres. Das Programm beinhaltet bekannte Musicalstücke aus „Phantom der Oper“, „Evita“, „Ich war noch niemals in New York“, „Grease“ und „Sister Act“ ebenso wie Songs von Robbie Williams. Hinzu kommen eigene Kompositionen wie „Leben“, „Sternenstaub“, „Cool“ und der ganz neue Song „Von heute an“. Sängerin Sara Dähn wird von ihrer Band unter Leitung von Pianist und Entertainer Thomas Blaeschke begleitet. Zwischen den den Songs plaudert Blaeschke aus dem Nähkästchen der Produktionen und Autoren. Der Eintritt kostet 22 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Für alle Musikveranstaltungen gilt: Tickets gibt es im Bürgerbüro sowie in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.

Um die bildende Kunst geht es am Samstag, 14. März, 17 Uhr, in der Künstlerstätte Heiligenrode. Bei freiem Eintritt eröffnen die vier Künstlerinnen Rita Bieler, Karin Hirschgänger, Heidrun Kohnert und Sabine Wewer ihre bis zum 13. April laufende Ausstellung.

Rita Bieler zeigt Malereien auf Leinwänden, Arbeiten aus Ton und ihre skurrilen beschwingten Plastiken aus Papier, die „Wandläufer“. Karin Hirschgänger präsentiert ihre Serie „Spuren“. Sie beinhaltet Werke mit Aquarellstift und Aquarellfarben auf Karton. Heidrun Kohnert steuert große Bodenarbeiten aus rotem Ton bei, die laut Mitteilung fast schwerelos im Raum liegen. Kleine skizzenhafte Skulpturen, entstanden aus den Reststücken großer Ziegelarbeiten, ergänzen ihre Arbeiten. Sabine Wewer beschreibt in ihren meist großformatig gemalten Bildern eine Atmosphäre zwischen Schlaf und Wachen, Schweben, Schwimmen und Fliegen, realer Umgebung und Märchen.

Kinder ab drei Jahren kommen am Donnerstag, 19. März, um 16 Uhr im Rathaus auf ihre Kosten. Die Musikpädagogin und Kinderliedermacherin Kati Breuer lädt zu einem Mitmachkonzert ein. Brüllen wie ein Löwe, mit dem Popo wackeln und mit der bunten Eisenbahn fahren – all das und noch viel mehr kann der Nachwuchs lautstark ausprobieren. Mit ihrem Mann und Gitarrenspieler Lars singt Kati Breuer ihre beliebtesten Hits. Die Karten kosten fünf Euro und sind im Bürgerbüro erhältlich.