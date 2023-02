Förderverein der Schulen in Moordeich und Varrel sucht neuen geschäftsführenden Vorstand

Von: Sigi Schritt

Für die Leseoase in der KGS Moordeich gibt der Förderverein jährlich eine Summe von 1 000 Euro für neue Bücher aus. © Sigi Schritt

Ohne den Vorsitzenden Hermann Josef Meyer und dessen Stellvertreter Hans-Georg Konzok muss der Förderverein der Schulen in Moordeich und Varrel künftig agieren. Die beiden stehen bei der Jahreshauptversammlung am morgigen Dienstag nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Moordeich – Aus ihrer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den geschäftsführenden Vorstand des Schulfördervereins Moordeich und Varrel zu verlassen. Der Vorsitzende Hermann Josef Meyer (73) und sein Stellvertreter Hans-Georg Konzok (75) wollen ihre Ämter aufgeben.

Das Duo steht für eine Wiederwahl in der für Dienstagabend terminierten Mitgliederversammlung in der Aula der Lise-Meitner-Schule (Beginn: 19 Uhr) nicht mehr zur Verfügung. Hermann Josef Meyer und Hans-Georg Konzok möchten die Geschicke des Vereins in jüngeren Händen wissen. Das haben sich beide seit längerer Zeit vorgenommen. Ihre Kandidatensuche war offenbar erfolgreich. Beide glauben, „gute Nachfolger“ gefunden zu haben und wollen dem Plenum des rund 400 Mitglieder starken Vereins zwei Vorschläge unterbreiten. Die Kandidaten kommen beide aus den Reihen der Mitglieder, wohnen beide in Moordeich und seien „deutlich jünger“ als sie, sagen die noch amtierenden Vorstandsmitglieder. Der erste Kandidat heißt Stephan Kohlmann: Er ist beruflich in der IT-Branche tätig. Sein Sohn besucht aktuell die Lise-Meitner-Schule. Beim zweiten Vorschlag handelt es sich um eine Frau: Es geht um Sylvia Jelden. Sie ist in der Bremer Touristik-Branche beschäftigt und hat zwei Kinder, die ebenfalls die KGS in Moordeich besuchen. Sylvia Jelden und Stephan Kohlmann könnten sich laut Meyer vorstellen, die Posten im geschäftsführenden Vorstand unter sich aufzuteilen. „Möglicherweise gibt es aus dem Plenum aber noch weitere Vorschläge“, sagt Meyer. Er lasse sich überraschen.

Förderung zwischen 15 000 und 20 000 Euro pro Jahr

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl für die Lise-Meitner-Schule als auch für die Grundschulen Moordeich und Varrel Projekte zu managen und zu finanzieren. „Der Förderverein unterstützt die drei Schulen, nicht einzelne Schüler und Klassen“, betonen Hermann Josef Meyer und Hans-Georg Konzok. „Wir geben im Jahr einen Betrag zwischen 15 000 und 20 000 Euro aus“, sagt der Vorsitzende. Unter dem Strich habe der Verein in all den Jahren eine Summe in Höhe von zusammengerechnet 300 000 Euro verteilt.

Das Geld floss in ganz unterschiedliche Projekte. Die höchste Ausgabe sei einmal ein Zuschuss für ein Spielgerät gewesen, das nun den Schulhof der Grundschule Moordeich bereichert. Das alleine habe 18 000 Euro gekostet, dazu seien noch die Arbeitskosten gekommen. In dem Jahr, in dem das Spielgerät aufgebaut worden ist, habe der Verein 35 000 Euro ausgegeben. Dabei sind es nicht nur die großen Sachen, für die der Verein Geld locker macht. So kaufte er zum Beispiel Mikrofone. Zunächst solche mit Kabel, dann mit Funk, und seit Neuestem stünden Headsets zur Verfügung. Der Verein ermöglichte zum Beispiel ebenso die Anschaffung von akustischen Anlagen für die Schulen sowie den Erwerb von Bühnenbeleuchtung in der Aula der KGS Moordeich. Es seien viele Projekte, die im Lauf der Jahre umgesetzt worden seien.

Wünsche der Schulen ist Sache des neuen Vorstands

Aktuell wünscht sich die Grundschule Varrel die Anschaffung von Orff-Musikinstrumenten – wie Xylophone, Schellentrommeln und Triangeln. Ziel sei es, den Kindern damit das Rhythmus-Gefühl näher zu bringen. Die Grundschule Moordeich wünscht sich ein weiteres Spielgerät, damit sich die Kinder austoben können. Und die KGS Moordeich will ein neues „LOOP“-Buch herausbringen. Das sei ein von der Schule entwickeltes Orientierungsbuch, das mithilft, das Schulleben zu planen und zu organisieren.

Diese und andere künftige Wünsche seien ab Dienstag nun Sache des neuen Vorstands, finden Meyer und Konzok.

Das Gründungsmitglied Hermann Josef Meyer und Hans-Georg Konzok (links) wollen nicht mehr für die Vereinsspitze kandidieren. © Sigi Schritt