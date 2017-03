Förderverein der KGS Brinkum hat nach 16 Jahren neue Vorsitzende

Brinkum - Wenn die Einladung zu einer Jahreshauptversammlung des Fördervereins der KGS Brinkum mit Briefumschlag und Marke versehen bei den Mitgliedern im Briefkasten landet, bedeutet dies eine Änderung der Satzung oder Neuwahlen des Vorstandes. Nach 13 Jahren stand nun am Montagabend beides auf dem Programm und lockte eine „Rekordbeteiligung“ von nahezu 20 Mitgliedern in die Schule. „So voll wie noch nie“, sagte die scheidende Vorsitzenden Renate Enckhausen-Kölsch.

Mit Gabi Feldt als erste Vorsitzende, Dörte Backmann als Vertreterin und Astrid Gauer als Kassenwartin gab es „ruckzuck“ einen neuen, weiblichen Vorstand.

Rund 70 Austritte musste der Förderverein im vergangenen Jahr verbuchen, und somit sank die Mitgliederzahl auf 905. „Viele wussten offensichtlich nicht mehr, dass sie im Förderverein sind und nutzten unsere Einladung für einen Austritt“, sagte Kassenwart Otto Kähler eingangs. Der Förderverein wurde 1981 ins Leben gerufen, ein Jahr später brachte sich der ehemalige stellvertretende Schulleiter Otto Kähler dort erstmals aktiv ein. Renate Enckhausen-Kölsch wechselte nach vielen Jahren als Elternsprecherin zum Förderverein und bringt neben Kählers stolzen 35 Jahren im Vorstand immerhin 16 Jahre als Vorsitzende mit ein.

„Seit gut einem Jahr geistert die Idee des Rücktritts in meinem Kopf“, begründete die Vorsitzende den Anschub für einen neuen Vorstand. „Warum? Es läuft doch alles so gut“, sei sie in jüngster Zeit gefragt worden. „Genau deshalb“, sei ihre Antwort hinsichtlich des bestens bestellten Ackers für die Nachfolger gewesen.

Bevor der Tagesordnungspunkt Wahlen anstand, gab es einen kurzen Blick auf das Jahr 2016 und alle vom Verein unterstützten Aktivitäten. Endlich konnten die erheblichen Rücklagen für das längst geplante und nun gut genutzte Spielgerät im Außenbereich ausgegeben werden. Der Förderverein hatte viele schulische Bereiche unterstützt, wobei die Robotik-AG und die Zuwendungen für Klassenfahrten besonders bedacht wurden. Letztere hätten sich vervierfacht, ein Zeichen für veränderte soziale Strukturen in der Schullandschaft. Das berühmte „Blaue Heft“ wird es durch den Rücktritt des alten Vorstands nicht mehr geben. „Nun hat die Schule den schwarzen Peter, die Chronik weiter zu führen“, so Enckhausen-Kölsch.

Einstimmig entlasteten die Mitglieder den Vorstand in puncto Kassenführung, und auch die abendlich zeitaufwendige Satzungsänderung ging ohne Gegenstimmen über die Bühne. Die war somit frei für die Neuwahlen, wobei Wahlleiter Ulli Breitsprecher einen leichten Job hatte.

Schulleiter Michael Triebs verabschiedete die „Alten“ und begrüßte die „Neuen“. Er bedankte sich für die „intensive Zusammenarbeit“ mit dem bisherigen Vorstand des Fördervereins mit Otto Kähler, Renate Enckhausen-Kölsch und dem krankheitsbedingt abwesenden Horst Engelke, dessen Würdigung im abendlichen Rahmen zu klein gewesen wäre. Bei der ersten Abiturfeier soll dies nachgeholt werden.

„Ich habe ein gutes Gefühl, was den neuen Vorstand angeht“, ist sich Renate Enckhausen-Kölsch sicher, mit Gabi Feldt eine kompetente Nachfolgerin gefunden zu haben. Wie sie selber hat Gabi Feldt viele Jahre als Elternsprecherin hinter sich und wechselt nun nahtlos mit allem Wissen um die schulischen Belange nach dem Abitur der jüngsten Tochter in den Förderverein. - ak