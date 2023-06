Wer spendet Futter und mehr?

Von: Sigi Schritt

Die Hilfsaktion hat sich herumgesprochen: Kseniia Teslenko (32) zeigt, was einige Tierfreunde bereits in die Praxis gebracht haben. © Sigi Schritt

Flut im Kriegsgebiet bedroht Tiere: Stuhrer Tierärztin Kseniia Teslenko bereitet Hilfsaktion vor

Stuhr – Eine Tierärztin aus Stuhr ist fassungslos. Hunde und Katzen kämpfen in einer überschwemmten Stadt im Wasser um ihr Leben. Diese erschütternden Bilder aus der Ukraine lassen Kseniia Teslenko nicht mehr los. Deshalb hat sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Die 32-jährige Veterinärmedizinerin zeigt die Folgen eines Kriegsereignisses, das wohl jedem Tierfreund die Zornesröte ins Gesicht treiben würde. Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms zerstörten die dadurch ausgelösten Wassermassen schlagartig den Lebensraum vieler Tiere.

In den überfluteten Siedlungsgebieten kauerten die Tiere auf Erhebungen oder auf Gegenständen, die auf der Wasseroberfläche trieben. Viele Tiere hatten kein Zuhause mehr. Helfer konnten zumindest einige Hunde, Katzen, Enten, Hausmäuse, aber auch Kühe und Pferde in letzter Minute retten.

Es geht um Tausende von Tieren

Kseniia Teslenko deutet auf Rauch in Instagram-Videos: Diese Retter würden ihre ehrenamtliche Arbeit leisten, obwohl die Region weiterhin unter Beschuss stehe. Trotzdem würden die Helfer immer wieder Vierbeiner mit an Bord nehmen. Sogar eine Schildkröte war dabei. Manchmal müssten die Helfer sogar selbst ins Wasser, um einem Tier den Weg ins Boot zu bahnen.

Es geht um Tausende von Tieren. „Fast jede Familie hat ein Haustier“, sagt Kseniia Teslenko. Dass die Familien mit ihren Tieren sehr verbunden sind, zeigen auch andere Szenen, die ebenfalls mit dem Handy festgehalten wurden. Menschen fliehen vor den Wassermassen und tragen nur einen Rucksack bei sich. Darin befänden sich meist nur wichtige Dokumente und ihre Haustiere. „Tiere sind wie Familienmitglieder, wie Kinder.“ Das sei in der Ukraine nicht anders als in Deutschland, sagt die 32-Jährige.

Doch die Hilfe der Freiwilligen verschaffe den Tieren nur eine Atempause, sagt Kseniia Teslenko. Denn die Tierheime und Organisationen arbeiteten längst über ihre Grenzen hinaus.

Dringend benötigt: Futter und Transportboxen

Die geretteten Tiere brauchen Futter. Außerdem müssten die Tiere medizinisch versorgt werden, sagt die Tierärztin aus Stuhr. Die 32-Jährige bittet deshalb Tierfreunde aus der Region um Hilfe. Spenden könnten während der Öffnungszeiten in der Praxis abgegeben werden. Was dringend benötigt wird? Neben Trocken- und Nassfutter in Dosen und anderen Verpackungen werden Transportboxen für die Tiere benötigt. Außerdem möchte die Tierärztin Floh- und Zeckenmittel aus Deutschland ins ukrainische Cherson schicken. Die Stuhrer Tierarztpraxis stehe in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten, um beispielsweise Rabatte für Wurmmittel zu bekommen. Antibiotikapräparate könnten nicht ins Ausland geschickt werden, da die Abgabe dieser Medikamente ebenso wie die von Schmerzmitteln nicht ohne konkretes Rezept erfolgen dürfe. „Das muss mit der Tierärztekammer geklärt werden“, sagt die Stuhrer Tierärztin.

Kseniia Teslenko zeigt ein Video: Darin ist zu sehen, wie ein Helfer einen Hund aus einem Haus rettet. © Sigi Schritt

Wer helfen will, soll es schnell tun, wünscht sich die Tierärztin. Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen, sollen die Hilfsgüter in die Ukraine bringen. Einen konkreten Termin für den Transport gibt es allerdings noch nicht.

Obwohl Kseniia Teslenko seit mehreren Jahren in Stuhr in der Praxis von Dr. Stephanie van Loosen arbeitet, ist sie in der Ukraine gut vernetzt. „Ich habe in jeder Stadt Freunde“, sagt sie. Außerdem kennt sie viele Tierärzte und möchte ihre Kollegen in der Heimat unterstützen.

Ihr Herz schlägt für Tiere, seit sie als Kind den Disney-Film König der Löwen gesehen hat. Dieser Film gab ihr den Anstoß, sich für Tiere einzusetzen und Veterinärmedizin zu studieren. Geboren wurde sie 1991 in Dnipro. Während des Studiums fiel den Dozenten der Universität schnell auf, dass sich unter den Erstsemestern eine besondere Studentin befand, die bereits ein fundiertes Wissen über Tiere mitbrachte. So wurde sie gleich zu Beginn ihres Studiums in das tierärztliche Team des städtischen Zoos integriert. Während ihres sechsjährigen Studiums lernte sie Deutsch, um ein Praktikum in der Schweiz zu absolvieren. Es hätte auch in den Niederlanden sein können. „Neben Russisch und Ukrainisch spreche ich auch Englisch.“

Außerdem hatte sie in der Schule Latein. In der Medizin sei das praktisch, weil man Begriffe herleiten könne. Nach Fortbildungen in Kiew und Moskau hat sie ihr Examen gemacht. Freunde, die in Deutschland leben und arbeiten, überzeugten sie, ihren Lebensmittelpunkt in die Nähe von Bremen zu verlegen.

Kseniia Teslenko meldete sich mit einem Stellengesuch bei der Tierärztekammer Niedersachsen, und so wurde die Stuhrer Praxis auf sie aufmerksam. Die Ukrainerin zog nach Soltau. Sie wohnte zwischenzeitlich in Stuhr und hat nun eine Wohnung in Rotenburg/Wümme gefunden.

Kontakt:

Die Spenden können direkt zu den Öffnungszeiten bei Kseniia Teslenko in der Tierarztpraxis Dr. Stephanie van Loosen abgegeben werden, Am Rathaus 1 A, in Stuhr