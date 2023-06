Flüchtlingsnetz Stuhr: Nachfrage im Umsonstladen ungebrochen hoch

Von: Rainer Jysch

Dennis True (r.) informiert sich in der Fahrradwerkstatt hinter dem Umsonstladen in Brinkum über die dort geleistete ehrenamtliche Arbeit. Mit dabei (v.l.): Ute Sydow, Dörthe Siemers-Wulff und Torsten Ehlers. © Rainer Jysch

Die Nachfrage nach Spendenartikeln im Umsonstladen des Flüchtlingsnetzes Stuhr ist ungebrochen hoch. Die SPD hat die ehrenamtliche Arbeit nun mit einer Geldspende unterstützt.

Brinkum – Bereits seit 2015 gibt es das von Ute Sydow zusammen mit Unterstützern „ganz unbürokratisch“ aus der Taufe gehobene Flüchtlingsnetz Stuhr. Vor gut einem Jahr wurde der Brinkumer „Treff B5“ an der Bremer Straße 5 um den benachbarten Umsonstladen ergänzt, als die ersten Ukrainer in die Gemeinde kamen.

Inzwischen können sich dort alle Hilfesuchende aus dem Fundus der gespendeten Artikel bedienen. Geschätzt etwa 700 Flüchtlinge aus rund 40 Nationen befinden sich aktuell in der Gemeinde. „Die Zahlen schwanken, weil insbesondere Schutzsuchende aus der Ukraine bei Privaten untergekommen sind und so in der offiziellen Statistik nicht erscheinen“, so Ute Sydow.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Aktivitäten des Flüchtlingsnetzes in Stuhr zu unterstützen“, sagte Dennis True, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Landtagsabgeordneter. Nun übergab er im Treff B5 eine Bar-Spende über 300 Euro an Ute Sydow. „Beim letzten SPD-Fahrradflohmarkt im April auf Gut Varrel sind rund 170 Euro zusammengekommen. Der SPD-Ortsverein hat 50 Euro dazugeben und den Rest habe ich als Abgeordneter draufgelegt“, erklärte Dennis True den Spendenbetrag. Da beim SPD-Fahrradflohmarkt traditionell keine Standgebühren verlangt werden, kam der Betrag durch Spenden der Besucher vor allem beim Waffel- und Kaffeeausschank zusammen. „Das Geld können wir sehr gut gebrauchen. Das ist hier gut angelegt“, freute sich Ute Sydow über die finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit.

„Manchmal haben wir hier im Umsonstladen zu viel, aber aktuell haben wir wieder zu wenige Spendenartikel“, sagte Dörthe Siemers-Wulff, die sich schwerpunktmäßig im Kindertreff um die kleinen Besucher kümmert, die dort einige Stunden am Wochenende das kostenlose Wlan und die vorhandenen Computer zum Spielen nutzen.

Gebraucht werde aktuell „alles für die Küche“, Bestecke, Geschirr, Töpfe, elektrische Kleingeräte. „Wir nehmen gerne auch Kinderspielzeug, Schulranzen, Bettdecken und Teppiche.“ Die Nachfrage sei ungebrochen sehr groß.

Bereits vor der Öffnungszeit des Umsonstladens montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr bildet sich an der Tür regelmäßig eine große Besucherschar. Mehr als 500 gespendete Fahrräder sind nach Angaben von Torsten Ehlers seit 2015 durch die Fahrradwerkstatt aufgemöbelt und in die Hände von Flüchtlingen vermittelt worden.

Die Helfer bitten darum, Spendenartikel über den hinteren Zugang bei der Fahrradwerkstatt anzuliefern. „Es ist vorgekommen, dass bestimmte Artikel den Spendern schon bei der Anlieferung aus der Hand genommen werden.“ Insbesondere Elektroartikel werden vor der Weitergabe in Ruhe auf ihre Funktion und Sicherheit geprüft.

„Das Erlernen der deutschen Sprache ist das A und O“, ist sich Ute Sydow sicher. Einiges ließe sich auch mit Internet-Übersetzungsprogrammen regeln, aber eben nicht alles. „Wir brauchen viel mehr Deutschkurse. Dann erledigt sich vieles schon von alleine.“ Hilfestellung bekommen Flüchtlinge im Treffpunkt B5 auch bei Anträgen und anderem Papierkram. Manch ein Formular ist selbst für Einheimische schwer zu begreifen.

Es sei extrem notwendig, den Treffpunkt zu erhalten, so Sydow. „Es ist daher wichtig, dass wir für diese Arbeit einen neuen Standort finden.“ Bekanntlich wird auch der Treff B5 mit dem Umsonstladen und der Fahrradwerkstatt im Zuge der Brinkumer Ortskernentwicklung bis 2025 der Abrissbirne zum Opfer fallen. Weitere Informationen unter: www.fluechtlingsnetz-stuhr.de.