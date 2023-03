Fischereigemeinschaft Heiligenrode setzt 14 500 Fische im Klosterbach aus

Von: Horst Meyer

Christian Bunzel entlässt die Jungfische aus einem Beutel in die Freiheit. © Woiwode

„Wer ernten will, muss säen“, sagt schon eine alte Volksweisheit. Das gilt nicht nur im Ackerbau, sondern im übertragenen Sinn fürs gesamte Leben. Das wissen auch die Mitglieder der Fischereigemeinschaft Heiligenrode.

Heiligenrode – Seit mehr als 20 Jahren setzen die Mitglieder der Fischereigemeinschaft Heiligenrode in Heiligenroder Gewässern Jungfische aus, um später Fische angeln zu können. Nun war es wieder soweit. Rainer Woiwode hatte aus Oldenburg rund 14 500 junge Meerforellen bekommen, die am Kuhteichweg in den Klosterbach und damit in die Freiheit entlassen wurden. Christian Bunzel und Gary Gerke unterstützten ihn dabei.

Der jetzt etwa drei bis fünf Zentimeter lange Jungfisch aus der Familie der Lachsfische hält sich jetzt etwa zwei Jahre in hiesigen Gewässern auf. Mit einer Länge von etwa 15 bis 20 Zentimetern Länge packt ihn das Fernweh und es zieht ihn über Ochtum und Weser in die offene Nordsee. „Wenn von den jetzt ausgesetzten Fischen letztlich zehn in der See ankommen, sind wir schon zufrieden“, erläutert Woiwode im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Nur ein kleiner Teil gelangt ins Meer

Die Meerforelle, die sich von kleineren Fischen, Krebsen und Garnelen ernährt, ist selbst bei Raubfischen und Fischreihern eine beliebte Speise. Auch bei Anglern und Fischern ist der Fisch gerne gesehen. Nur ein verschwindend geringer Teil gelangt also später tatsächlich ins Meer.

Mit Erreichen der Geschlechtsreife kehren die Meerforellen, die bis dahin eine Länge von durchschnittlich 60 Zentimetern erreicht haben, in die Gewässer zurück, in denen sie aufwuchsen. Einzelne Exemplare können mehr als 100 Zentimeter lang werden und ein Gewicht von bis zu 20 Kilogramm erreichen.

Aufzuchtanlage in Oldenburg

In Kooperation mit dem Fischereiverein Harpstedt werden einige der zurückkehrenden trächtigen Fische elektrisch betäubt und um den Laich erleichtert. Dieser Laich kommt von Heiligenrode in eine Aufzuchtanlage in Oldenburg. Wenn die Fische dann auf etwa drei bis fünf Zentimeter gewachsen sind, setzen Heiligenroder Fischer sie hier wieder aus und der Kreislauf beginnt erneut.

Viel Aufwand also, um hier auch einmal eine Meerforelle angeln zu können. Rainer Woiwode ist sich sicher: „Wenn wir die Jungfische nicht aussetzen würden, gäbe es hier schon keine Meerforellen mehr“.

Für ihn stellt der Besatz eine wichtige Maßnahme zum Erhalt der Population in den örtlichen Gewässern dar.