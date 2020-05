Fisch und Wurst aus dem „Imbiss to go“ - zu finden an der Heiligenroder Straße

Heiligenrode - Wenn das so weitergeht, können die Bewohner aus Stuhr und Umgebung bald sämtliche Stationen eines Jahrmarkts mit dem Auto abklappern. Nachdem der Varreler Mike Landsmann auf seinem Hof bereits einen Drive-in für Leckereien wie Mandeln, Schokofrüchte und Liebesäpfel eingerichtet hatte, zog kürzlich sein Heiligenroder Kollege Heiko Fortmann nach.

Er eröffnete an der Heiligenroder Straße 17 einen „Imbiss to go“. Der Außer-Haus-Verkauf besteht aus dem Fischhus und einem Wagen für Würstchen, Schaschlik und Pommes.

„Gute Idee“, „super lecker“ – nicht ohne Stolz zeigt Fortmann die positiven Reaktionen der Besucher auf Facebook. Eine Nutzerin hat ihm sogar einen Verbesserungsvorschlag für die Zubereitung von Berliner Ballen unterbreitet. Für diesen Wagen hatte sich der Schausteller extra einen Gebäckfüller angeschafft. Doch dann habe ihm die Behörde mitgeteilt, dass er nicht mehr als zwei Anhänger gleichzeitig öffnen dürfe. „Das hier soll keine Ansammlung von Wagen werden“, sagt Fortmann. Seitdem ist der Berliner-Verkauf wieder dicht, nur sonntags öffnet ihn Fortmann anstelle der Würstchenbude.

Fortmann beeindruckt von der Solidarität in der Nachbarschaft

Manuela Ellmers findet das schade, denn „die Berliner Ballen waren lecker und superfrisch“. Den Hof der Fortmanns sucht sie bereits zum vierten Mal auf. Sie wohne in der Nachbarschaft und wolle die Familie unterstützen. „Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich finde das so genial, ihr habt den Platz hier, das ist wirklich eine kreative Idee.“ Diesmal hat sie Fischbrötchen für sich und die Familie gekauft. „Heute bleibt die Küche kalt“, sagt sie und lacht.

Diese Solidarität in der Nachbarschaft findet Fortmann „beeindruckend“. Großzügig seien die Kunden außerdem. „Auf Schützenfesten steht man bis 3 Uhr morgens und hat manchmal nur einen Euro Trinkgeld bekommen. Hier lassen die Leute schon mal zehn Euro liegen, das kennen wir gar nicht. Sie sind sehr mitfühlend.“

Imbiss in Heiligenrode öffnet von Donnerstag bis Sonntag

Fortmann öffnet sein Geschäft von Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Ab 10 Uhr nimmt er Bestellungen für seine Leckereien an. Möglich ist das unter der Telefonnummer 0151/55 25 80 99.

Die Abholer muss die gängigen Hygienevorschriften beachten. Sie müssen einen Mundschutz tragen, zwei Meter Abstand zueinander einhalten und dürfen den Imbiss nicht auf dem Grundstück verzehren, sondern müssen sich mindestens 50 Meter vom Stand entfernen. In einem Fall habe ein verärgerter Kunde angekündigt, keine Wurst mehr bei ihm zu kaufen, berichtet Fortmann. Alle anderen hätten die Regeln anstandslos befolgt.

So auch eine junge Frau, die mit ihrer Familie und ihrem Freund in zwei Autos angereist ist. Sie seien schon mehrmals zum Mandelkauf bei Mike Landsmann gewesen, erzählen sie. „Wenn das Fischbrötchen schmeckt, kommen wir auch hier wieder hin“, kündigt der Freund an. So sieht es auch eine Fahrenhorsterin, die auf dem Rückweg von der Arbeit einen Stopp bei Fortmann einlegt. Sie empfinde Fischbrötchen „hier in der Ecke“ als Bereicherung.

+ Alles auf einen Blick: Heiko Fortmann steht an der Tafel mit Speisen, Preisen, Öffnungszeiten und Hygienevorschriften. © Jantje Ehlers

Laut Fortmann läuft Fisch besser als Wurst. „Das macht nicht jeder zuhause“, vermutet er. Eine Kollegin aus Ganderkesee habe bereits im März mit dem Fischverkauf auf ihrem Hof begonnen. „Ich wollte aber einen guten Start haben, bei wärmerem Wetter“, sagt Fortmann. „Wenn Leute vor den Buden stehen, locken sie andere an. Jetzt stimmen die Voraussetzungen.“ Schon am ersten Tag hätten er und seine beiden Mitarbeiter 43 Kunden gezählt. „Da waren aber auch Betriebe bei, die gleich für die ganze Belegschaft eingekauft haben.“ Im Schnitt rolle alle fünf bis zehn Minuten ein Auto auf den Hof.

Fortmann war für 106 Veranstaltungen gebucht

Eigentlich stünde Fortmann am Samstag wieder auf dem Kajenmarkt, der ohne Corona am letzten Aprilwochenende an der Bremer Schlachte begonnen hätte. Im vergangenen Jahr war er nach eigener Auskunft für 106 Veranstaltungen gebucht, darunter die großen Klassiker im Norden wie der Stoppelmarkt, der Brokser Heiratsmarkt und der Freimarkt. Die Osterwiese sowie Osterfeuer in Varrel und Bremen musste er bereits sausen lassen. 80 Prozent der Schützenfeste seien abgesagt, rechnet er vor.

Fortmann betreibt das Geschäft in dritter Generation, knapp 100 Jahre ist die Familie schon dabei. „Mein Opa ist weit gefahren, mein Vater hat sich auf das Regionale beschränkt“, erklärt der Schausteller. Momentan bewegen sich die Wagen gar nicht. „Das war zuletzt im Zweiten Weltkrieg so.“

Auswirkungen des Stillstands noch nicht abzuschätzen

Welche Auswirkungen der Stillstand auf sein Unternehmen haben wird, vermag Fortmann nicht abzuschätzen. Immerhin: Die 9 000 Euro Corona-Soforthilfe habe er erhalten, „auch wenn es gedauert hat“. Durchhalten lautet die Devise bei ihm und seinen Leidensgenossen, von denen auch noch niemand aufgegeben habe. „Alles hängt davon ab, wie lange die Beschränkungen noch dauern.“ Eins komme für ihn jedenfalls nicht infrage: seinem Personal kündigen. „Das sind ehrliche, fleißige Arbeiter. Wenn ich die entlasse, fangen sie woanders an und ich stehe nach Corona beim Weihnachtsmarkt in Kirchweyhe mit meinen drei Buden alleine da.“