Neu in Stuhr: EBT Aluminiumbau

An der Hauptstraße 68

+ © Ehlers Alexander Geis in den neuen Räumen von EBT Aluminiumbau in Seckenhausen. © Ehlers

Seckenhausen - An der Hauptstraße 68 in Seckenhausen, wo bis vor Kurzem noch ein Maler ansässig war, hat EBT Aluminiumbau einen zweiten Standort eröffnet. Das Unternehmen bietet Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Sonnenschutzsysteme und Carports an.