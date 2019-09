Komposthaufen brennt in Brinkum-Nord

Unter Atemschutz hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag einen brennenden Komposthaufen in Brinkum-Nord gelöscht.

Brinkum - Feuerwehr und Rettungsdienst wurden um 15.30 Uhr zu einem Brandeinsatz an die Bremer Straße in Brinkum-Nord gerufen. Dort brannte der Komposthaufen „in voller Ausdehnung“, berichten die Brandbekämpfer in einer Mitteilung.

+ Der Komposthaufen war an der Bremer Straße in Brinkum-Nord in Brand geraten. © Feuerwehr

Zwei Atemschutztrupps brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Anwohner, der bereits Löschversuche unternommen hatte, musste vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

