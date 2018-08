Brand in einem Imbiss im Real-Markt in Gr. Mackenstedt - drei Verletzte

Update, 12.30 Uhr: Markt geschlossen

+ © Screenshot: Kai Moorschlatt Der Real musste geräumt werden. © Screenshot: Kai Moorschlatt

Gr. Mackenstedt - Drei Menschen sind bei einem Brand im Real-Markt in Stuhr-Groß Mackenstedt leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Vormittag in einem Imbiss im Eingangsbereich ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch.