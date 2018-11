Technischer Defekt löst Feuerwehr-Einsatz am Ochtum Park aus

Ende nach 30 Minuten

Ein technischer Defekt löste am Dienstagmittag einen Rettungseinsatz am Ochtum Park aus.

Brinkum - Ein technischer Defekt hat am Dienstagmittag einen Feuerwehr-Einsatz am Brinkumer Ochtum Park ausgelöst. Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte um 11.51 Uhr, teilte die Feuerwehr am Abend mit.