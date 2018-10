Rettungseinsatz ohne glückliches Ende in Moordeich

Moordeich - Vergeblich haben sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr und des Rettungsdienstes am Sonntag bemüht, eine leblose Person zu erreichen und ihr Leben zu retten. Die Enkelin des verstorbenen Mannes hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Feuerwehr Stuhr wurde kurz nach 12.30 Uhr über Meldeempfänger zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert, teilte Pressesprecher Christian Tümena am Nachmittag mit. An der Straße „In den Kämpen“ in Moordeich wurde eine leblose Person in einem Wohnhaus gemeldet.

Die Feuerwehrleute verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Innen musste noch eine weitere Tür gewaltsam geöffnet werden, damit der Rettungsdienst zur Person gelangen konnte.

„Leider kam für den 79-jährigen Bewohner des Hauses jede Hilfe zu spät“, schreibt Tümena. Die Enkelin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie ihren Opa nicht mehr erreichen konnte.

Der Einsatz konnte nach einer knappen halben Stunde beendet werden.

kom

