Feuerwehr rettet Katze aus Baum

Die Feuerwehr hat am Sonntag eine Katze aus luftiger Höhe gerettet. Um 18.54 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Heiligenrode und die Drehleiter der Brinkumer gerufen worden. Am Ochtumweg konnte eine Katze einen Baum aus eigener Kraft nicht mehr verlassen, berichtet Christian Meinen, Pressesprecher der Ortswehr Brinkum. Die Einsatzkräfte fuhren mit der Drehleiter die Besitzerin in etwa zehn Meter Höhe. Mithilfe einer Transportbox konnte die Katze dann eingefangen werden. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten. Foto: Feuerwehr Brinkum